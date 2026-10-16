Ferrari anuncia piloto para a temporada 2027 da Fórmula 1

O mercado da Fórmula 1 continua movimentado. Após o anúncio da chegada de Rafa Câmara à Haas, foi a vez da Ferrari definir um nome para a temporada de 2027. O sueco Dino Beganovic, atualmente na Fórmula 2, foi promovido ao cargo de piloto reserva da equipe italiana.

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O sueco de 22 anos deixará oficialmente as categorias de base da equipe italiana e passará a integrar o grupo de pilotos reserva da escuderia, ao lado de Antonio Giovinazzi. A mudança acontece depois de duas temporadas completas de Beganovic na Fórmula 2. Atualmente na quinta colocação do campeonato, o piloto venceu as duas últimas etapas em que pontuou, em Madring e Baku.

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Beganovic está ligado à Ferrari Driver Academy há sete anos. Antes de chegar à F2, passou pelo kart e pelas principais categorias de formação. Entre os resultados mais importantes estão os títulos dos campeonatos italiano e sueco de kart e o campeonato europeu de Fórmula Regional, conquistado em sua segunda temporada na categoria.

Além de atuar como reserva, Beganovic participará de atividades de desenvolvimento da equipe. O piloto já conhece o trabalho dentro de um carro de F1: entre 2025 e 2026, participou de quatro sessões de treino livre com a Ferrari.

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A promoção acontece depois de a Ferrari escolher outro de seus jovens pilotos para chegar ao grid em 2027. Rafael Câmara, que também integra a academia italiana, foi contratado pela Haas e será companheiro de Oliver Bearman na próxima temporada. O brasileiro atualmente lidera a Fórmula 2 em seu primeiro ano na categoria, além de ter sido campeão da Fórmula 3 em 2025 e conquistado o título da FRECA em 2024.