Dupla na Haas, Rafa Câmara e Bearman 'miram' vaga de Hamilton na Ferrari
Ambos os pilotos fazem parte da Academia da escuderia italiana
Rafa Câmara e Oliver Bearman serão companheiros de equipe na Haas durante a temporada 2027 da Fórmula 1. Além da parceria dentro da equipe norte-americana, os dois têm outro ponto em comum: fazem parte da Academia da Ferrari. E 2027 será um ano importante para ambos, já que o vínculo de Bearman com a academia termina ao fim da temporada, assim como o de Lewis Hamilton, um dos pilotos titulares da escuderia italiana.
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A situação é especialmente relevante para Bearman. O contrato do britânico com a Academia Ferrari termina ao fim de 2027, segundo o portal italiano "Autoracer". Caso não chegue a um acordo para continuar com a escuderia, ele ficará livre no mercado para buscar outras oportunidades na Fórmula 1. Por isso, a próxima temporada será importante para o piloto mostrar que continua sendo uma opção para o futuro de Maranello.
Câmara, por outro lado, chega à categoria como uma das principais apostas da Ferrari. O brasileiro entrou na Academia no fim de 2021 e construiu um currículo de destaque nas categorias de base, com títulos na FRECA e na Fórmula 3 antes de chegar à Fórmula 2.
Ferrari terá os dois pilotos na mesma equipe
A escolha de Câmara pela Haas aconteceu após uma disputa acirrada pela vaga. O brasileiro se destacou nos testes realizados pela equipe, especialmente pela velocidade em uma volta, característica que já chamava atenção da Ferrari desde antes da chegada à Academia.
Em Portimão, durante um teste privado da Haas, Câmara também impressionou a equipe e chegou a superar a referência estabelecida por Bearman em determinados momentos. Além da velocidade, o brasileiro recebeu avaliações positivas pela maneira como trabalhou com os engenheiros e pela capacidade de adaptação ao carro.
Bearman terá uma vantagem importante em 2027: a experiência. Ele já disputou uma temporada completa na Fórmula 1 e conhece bem a estrutura da Haas, além de ter estreado pela Ferrari em 2024, quando substituiu Carlos Sainz no GP da Arábia Saudita.
Agora, os dois estarão lado a lado durante uma temporada inteira. Para Câmara, será a primeira oportunidade de medir seu desempenho na Fórmula 1 contra um piloto que já conhece a categoria, apesar de jovem. Para Bearman, será a chance de mostrar à Ferrari que merece continuar no projeto da equipe italiana.
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Vaga de Hamilton entra no radar
O futuro de Lewis Hamilton também ajuda a explicar a importância desse cenário. O heptacampeão mundial tem contrato com a Ferrari até o fim de 2027. Uma eventual mudança na dupla da Ferrari a partir de 2028, portanto, poderia abrir espaço para uma nova escolha da equipe. Apesar disso, neste momento, não existe definição sobre quem ocuparia uma possível vaga.
Por isso, 2027 será especialmente importante para Oliver Bearman. Se não renovar com a Ferrari, o piloto ficará livre para negociar com outras equipes. Ao mesmo tempo, Rafa Câmara terá a oportunidade de construir seu espaço dentro da Fórmula 1 e continuar sendo observado pela escuderia italiana.
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