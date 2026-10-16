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Dupla na Haas, Rafa Câmara e Bearman 'miram' vaga de Hamilton na Ferrari

Ambos os pilotos fazem parte da Academia da escuderia italiana

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 12:19
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Rafa Câmara é o novo piloto da Haas para a F1 2027
Rafa Câmara é o novo piloto da Haas para a F1 2027 (Foto: Divulgação)

Rafa Câmara e Oliver Bearman serão companheiros de equipe na Haas durante a temporada 2027 da Fórmula 1. Além da parceria dentro da equipe norte-americana, os dois têm outro ponto em comum: fazem parte da Academia da Ferrari. E 2027 será um ano importante para ambos, já que o vínculo de Bearman com a academia termina ao fim da temporada, assim como o de Lewis Hamilton, um dos pilotos titulares da escuderia italiana.

➡️ Análise: o que esperar de Rafa Câmara ao lado da Haas na F1 em 2027

A situação é especialmente relevante para Bearman. O contrato do britânico com a Academia Ferrari termina ao fim de 2027, segundo o portal italiano "Autoracer". Caso não chegue a um acordo para continuar com a escuderia, ele ficará livre no mercado para buscar outras oportunidades na Fórmula 1. Por isso, a próxima temporada será importante para o piloto mostrar que continua sendo uma opção para o futuro de Maranello.

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Câmara, por outro lado, chega à categoria como uma das principais apostas da Ferrari. O brasileiro entrou na Academia no fim de 2021 e construiu um currículo de destaque nas categorias de base, com títulos na FRECA e na Fórmula 3 antes de chegar à Fórmula 2.

Ferrari terá os dois pilotos na mesma equipe

A escolha de Câmara pela Haas aconteceu após uma disputa acirrada pela vaga. O brasileiro se destacou nos testes realizados pela equipe, especialmente pela velocidade em uma volta, característica que já chamava atenção da Ferrari desde antes da chegada à Academia.

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Em Portimão, durante um teste privado da Haas, Câmara também impressionou a equipe e chegou a superar a referência estabelecida por Bearman em determinados momentos. Além da velocidade, o brasileiro recebeu avaliações positivas pela maneira como trabalhou com os engenheiros e pela capacidade de adaptação ao carro.

Bearman terá uma vantagem importante em 2027: a experiência. Ele já disputou uma temporada completa na Fórmula 1 e conhece bem a estrutura da Haas, além de ter estreado pela Ferrari em 2024, quando substituiu Carlos Sainz no GP da Arábia Saudita.

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Agora, os dois estarão lado a lado durante uma temporada inteira. Para Câmara, será a primeira oportunidade de medir seu desempenho na Fórmula 1 contra um piloto que já conhece a categoria, apesar de jovem. Para Bearman, será a chance de mostrar à Ferrari que merece continuar no projeto da equipe italiana.

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Vaga de Hamilton entra no radar

O futuro de Lewis Hamilton também ajuda a explicar a importância desse cenário. O heptacampeão mundial tem contrato com a Ferrari até o fim de 2027. Uma eventual mudança na dupla da Ferrari a partir de 2028, portanto, poderia abrir espaço para uma nova escolha da equipe. Apesar disso, neste momento, não existe definição sobre quem ocuparia uma possível vaga.

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Por isso, 2027 será especialmente importante para Oliver Bearman. Se não renovar com a Ferrari, o piloto ficará livre para negociar com outras equipes. Ao mesmo tempo, Rafa Câmara terá a oportunidade de construir seu espaço dentro da Fórmula 1 e continuar sendo observado pela escuderia italiana.

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