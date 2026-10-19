Felipe Massa celebra retorno de dupla do Brasil à Fórmula 1

Felipe Massa era o grande nome do Brasil na última vez que o país teve dois pilotos na Fórmula 1. Com Gabriel Bortoleto e Rafa Câmara na categoria em 2027, os brasileiros voltam a ter uma dupla representando a bandeira verde-amarela. E o feito não pode deixar de ser celebrado, inclusive pelo ex-ferrarista.

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A temporada de 2016 foi a última em que o Brasil teve dois pilotos no grid da Fórmula 1 ao mesmo tempo. Na última etapa daquele ano, o GP de Abu Dhabi, Massa e Felipe Nasr correram juntos pela última vez. No ano seguinte, porém, apenas o ex-piloto da Williams permaneceu na categoria.

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— Eu acho que é um momento sensacional para o Brasil, dois pilotos correndo com a nossa bandeira brasileira. Eu acho que isso é muito importante, algo que aconteceu quase sempre na Fórmula 1, tirando os meus últimos anos, em que só tinha eu e depois ficamos um tempo sem piloto brasileiro — afirmou Felipe Massa.

Além do significado para o país, a chegada de Rafa Câmara também gera expectativa sobre o desempenho do jovem na categoria. A avaliação é de que o brasileiro pode precisar de algum tempo para se adaptar, mas tem potencial para rapidamente se aproximar de Oliver Bearman e até terminar a temporada à frente do companheiro.

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— Eu acredito que o Rafa tem um potencial muito grande para, não sei se no começo do ano, mas rapidamente ser competitivo com o Bearman e talvez ser até melhor do que ele no final do campeonato.

O processo de adaptação, na visão do atual piloto da Stock Car, passa principalmente pelo trabalho dentro da equipe. Entender o carro, os sensores, as funções do volante e toda a estrutura ao redor de um piloto de Fórmula 1 serão fundamentais para que Câmara consiga evoluir rapidamente.

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— Trabalhar com a equipe, ser o mais dedicado possível para aprender o mais rápido a mentalidade que é o mundo da Fórmula 1, trabalho com a equipe, entendimento do carro, entendimento de tudo aquilo que tem em volta do carro, trabalho no volante, sensores e funções que tem um carro de Fórmula 1, isso logicamente é importantíssimo para ele aprender — explicou o piloto.

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Outro fator que pode favorecer o brasileiro é a quantidade de tempo disponível para preparação durante um fim de semana de corrida. Em comparação com a Fórmula 2, a categoria principal oferece mais sessões de treino e uma estrutura maior de suporte ao piloto.

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— Na Fórmula 2, você tem um treino e uma classificação, quer dizer, um treino e já vai para a classificação e logo em seguida para a corrida. Na Fórmula 1 tem mais treino, tem um pouco mais de trabalho em cima para ajudar o piloto, uma estrutura muito grande em volta dele.

A expectativa em torno da estreia, porém, também traz uma responsabilidade adicional. Pensando nisso, Felipe Massa fez questão de deixar um conselho ao compatriota. E a dica é simples: transformar o apoio dos torcedores brasileiros em combustível para a temporada, sem permitir que a pressão externa se torne um obstáculo.

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