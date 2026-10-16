Com Câmara e Bortoleto, grid da F1 2027 é atualizado; veja nomes
19 pilotos estão garantidos para a próxima temporada na elite do automobilismo
O grid da Fórmula 1 para a temporada de 2027 começa, aos poucos, a ganhar forma. A confirmação da chegada de Rafa Câmara reduziu para três o número de vagas ainda indefinidas no próximo campeonato. Entre os nomes já garantidos está Gabriel Bortoleto, que seguirá na Audi. Assim, o Brasil volta a ter dois representantes na categoria.
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Rafa Câmara é o mais novo brasileiro na Fórmula 1 em 2027. A Haas anunciou, nesta quinta-feira (15), a contratação do brasileiro em um acordo multianual e, assim, tem o primeiro piloto garantido para o próximo campeonato. A dupla do novato ainda não foi confirmada.
Pilotos confirmados para a F1 2027
McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri
Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton
Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar
Mercedes: Kimi Antonelli e George Russell
Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll
Alpine: Pierre Gasly e Franco Colapinto
Haas: Rafa Câmara + 1 vaga
Racing Bulls: 2 vagas
Williams: Alex Albon e Carlos Sainz
Audi: Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg
Cadillac: Valtteri Bottas e Sergio Pérez
No caso de Bortoleto, nenhuma renovação foi necessária para garantir a permanência do brasileiro na próxima temporada. Em entrevista à imprensa, o jovem piloto afirmou estar tranquilo durante a silly season – período conhecido como "temporada de especulações" – por ter um "contrato longo" com a Audi. Com isso, o brasileiro segue fora das movimentações mais intensas do mercado, enquanto outras equipes ainda precisam definir as duplas para 2027.
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