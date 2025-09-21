Como Verstappen pode ser campeão da F1 2025? Veja cenários

Com quatro vitórias na temporada da Fórmula 1 (F1) 2025, sendo duas consecutivas, Max Verstappen pode ser uma ameaça para Lando Norris e Oscar Piastri. Mesmo com a McLaren tendo o melhor carro do grid, dominando a campeonato de equipes, a disputa entre os pilotos ainda pode estar em aberto e não depende apenas do bom carro oferecido a Piastri e Norris. Para ser campeão, Verstappen precisa fazer um desempenho praticamente perfeito.

No momento, Max Verstappen soma 255 pontos na F1, Norris tem 299 e Oscar Piastri 324. A diferença dele para o líder Piastri é de 69 pontos. Considerando somente as sete corridas normais que a Fórmula 1 tem pela frente, sem as sprints, o holandês precisa de uma média de 9,86 pontos de vantagem sobre Oscar Piastri em cada Grande Prêmio.

Max Verstappen vence o GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Alexander Nemenov / AFP)

Para ter esses 10 pontos de vantagem, Verstappen precisaria vencer as próximas sete corridas, contando com, no máximo, um terceiro lugar de Oscar Piastri em cada uma. Com a primeira posição, o piloto soma 25 pontos, enquanto o terceiro colocado fica com 15 pontos, acima da diferença necessária para Verstappen superar Piastri.

As corridas sprints garantem uma diferença de somente dois pontos do primeiro para o terceiro colocado. Por isso, não foram consideradas nesta projeção, mas elas podem ajudar os três primeiros pilotos do campeonato nos mínimos detalhes.

Confira cenários possíveis para o título de Max Verstappen na F1