Como Verstappen pode ser campeão da F1 2025? Veja cenários
Desempenho do piloto nas últimas duas corridas levanta possibilidade de reviravolta
- Matéria
- Mais Notícias
Com quatro vitórias na temporada da Fórmula 1 (F1) 2025, sendo duas consecutivas, Max Verstappen pode ser uma ameaça para Lando Norris e Oscar Piastri. Mesmo com a McLaren tendo o melhor carro do grid, dominando a campeonato de equipes, a disputa entre os pilotos ainda pode estar em aberto e não depende apenas do bom carro oferecido a Piastri e Norris. Para ser campeão, Verstappen precisa fazer um desempenho praticamente perfeito.
Relacionadas
➡️ F1: Verstappen domina, Piastri bate e Bortoleto sem pontos no Azerbaijão
No momento, Max Verstappen soma 255 pontos na F1, Norris tem 299 e Oscar Piastri 324. A diferença dele para o líder Piastri é de 69 pontos. Considerando somente as sete corridas normais que a Fórmula 1 tem pela frente, sem as sprints, o holandês precisa de uma média de 9,86 pontos de vantagem sobre Oscar Piastri em cada Grande Prêmio.
Para ter esses 10 pontos de vantagem, Verstappen precisaria vencer as próximas sete corridas, contando com, no máximo, um terceiro lugar de Oscar Piastri em cada uma. Com a primeira posição, o piloto soma 25 pontos, enquanto o terceiro colocado fica com 15 pontos, acima da diferença necessária para Verstappen superar Piastri.
As corridas sprints garantem uma diferença de somente dois pontos do primeiro para o terceiro colocado. Por isso, não foram consideradas nesta projeção, mas elas podem ajudar os três primeiros pilotos do campeonato nos mínimos detalhes.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira cenários possíveis para o título de Max Verstappen na F1
- Campanha perfeita de Verstappen: se o holandês vencer as próximas sete corridas pela frente e Oscar Piastri for terceiro colocado em todas, Verstappen tiraria 70 pontos da diferença atual, superando os 69 necessários, sendo campeão. Este cenário exige que Verstappen não perca essa diferença de um ponto nas sprints;
- Quebra de Piastri: uma quebra de Oscar Piastri com vitória de Verstappen, como neste domingo, já reduziria a vantagem atual do australiano para 44 pontos, facilitando o caminho do holandês;
- Aproveitamento máximo: Max Verstappen precisa, também, manter uma campanha constante na F1, sem resultados ruins. Se o holandês abandonar e Piastri vencer, invertendo o cenário anterior, a vantagem do piloto da McLaren já sobe para 94 pontos. Por isso, qualquer erro pode anular as chances de Verstappen ser campeão da F1.
- Matéria
- Mais Notícias