Rafa Câmara está perto de estrear em etapa da F1 2026 Brasileiro é terceiro colocado na F2, com duas vitórias e três pódios na temporada

A oportunidade de Rafa Câmara estrear em uma etapa oficial da Fórmula 1 pode estar mais perto do que os fãs esperam. Apesar do foco na F2, o brasileiro acredita que fará ao menos um treino livre na elite do automobilismo até o fim da temporada de 2026. Antes, porém, o piloto de 21 anos já participou de testes oficiais da Ferrari com carros de gerações anteriores.

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Em participação no podcast "Na Ponta dos Dedos", do ge, Rafa abriu o jogo sobre a expectativa para novas oportunidades com a escuderia italiana ainda neste ano. Para o brasileiro, inclusive, a visibilidade cada vez maior é fruto de um bom trabalho na Fórmula 2.

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— Provavelmente, eu devo fazer um treino livre. Eu não sei quando ainda, mas provavelmente um treino livre devo estar fazendo. Fazendo bem na Fórmula 2, as chances vão aparecendo e vai tendo mais treino, mais, mais coisas. Acho que está tudo sendo bem positivo, a primeira parte do campeonato foi boa e acho que isso ajuda para ter essa chance na Fórmula 1.

Atualmente, o brasileiro é o terceiro colocado da classificação, com 145 pontos, e está na briga direta pelo título da F2. Rafa Câmara tem duas vitórias na temporada, conquistadas nos GPs de Barcelona e da Bélgica, em junho e julho. Ele também subiu ao pódio em três oportunidades: em segundo lugar no GP da Austrália e em terceiro nos GPs de Miami e da Hungria.

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O bom desempenho, seguido de resultados positivos, fez o nome de Rafa ganhar força no "Mercado da Roda" durante a silly season, conhecida como "temporada das especulações". Piloto da Academia da Ferrari, o brasileiro se tornou um dos principais candidatos a preencher vagas na Haas e na Cadillac, equipes que utilizam motores da escuderia italiana. O atleta de 21 anos admitiu que alguns dos rumores já o pegaram de surpresa, mas garantiu que segue focado na F2 antes de qualquer movimento no mercado.

— É muita coisa que você nem sabe assim, até algumas em que eu olho, eu fico rindo, né? Porque eu falo: caramba, isso aí eu nem eu sabia. Do meu lado, é claro que esse ano você eventualmente, sim, fala mais sobre a Fórmula 1 por estar na Fórmula 2. O próximo passo é a Fórmula 1, mas eu no momento foco bastante na Fórmula 2. Se você não entregar o resultado, toda a chance que podia ter você não vai ter a oportunidade.

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Os primeiros passos em busca da preparação para a Fórmula 1, porém, já foram dados. No mês passado, Câmara participou de um teste da escuderia na pista de Fiorano, na Itália. A atividade foi realizada com um carro de gerações anteriores, em uma sessão de TPC (Teste de Carros Prévios), utilizada pelas equipes para desenvolver e avaliar seus pilotos. Segundo o portal AutoRacer, Câmara foi o único piloto a ir para a pista durante todo o dia.

Rafa Câmara é piloto da Invicta Racing na Fórmula 2 (Foto: Reprodução/Instagram@rafaccamara88)

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