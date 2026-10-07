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F1: Chuva ameaça GP de Singapura, segundo previsão do tempo

Modelos meteorológicos apontam para possibilidade de precipitação no sábado, durante a sprint; domingo tem menor ameaça à corrida principal

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
07/10/2026 14:20
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Largada do GP de Singapura de F1 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
Largada do GP de Singapura de F1 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

A previsão meteorológica aponta para a possibilidade de chuva em Singapura na tarde de sábado (10), onde ocorrerá o próximo Grande Prêmio da Fórmula 1. O clima pode afetar diretamente duas sessões do GP de Singapura: a corrida sprint e a classificação para a corrida principal.

Os modelos meteorológicos identificam dois núcleos de chuva se aproximando da cidade. Um está posicionado a oeste, no Oceano Índico, enquanto o outro se encontra a leste, no Golfo da Tailândia. A previsão indica que os dois sistemas podem convergir sobre a região durante a tarde do sábado.

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A corrida sprint está marcada para as 17h no horário local (6h de Brasília). A classificação para o GP ocorre às 21h (10h de Brasília), no mesmo dia. As duas sessões se enquadram na janela de risco identificada pela previsão, embora a precipitação ainda seja tratada como possibilidade, e não como certeza.

Restante do GP de Singapura

Para a sexta-feira, no entanto, não há previsões de chuva. O treino livre e a classificação sprint, previstos para o dia, devem ocorrer em condições secas.

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Já para a corrida principal de domingo, com largada às 20h locais (9h de Brasília), existe possibilidade de chuva ao sul de Singapura. A tendência atual, porém, é de que essa área esteja se afastando da cidade no momento do GP.

Independentemente da chuva, a umidade deve ser um fator constante ao longo de todo o fim de semana. Os índices devem se manter na faixa dos 60% durante as tardes e podem chegar a 83% próximo ao horário da corrida.

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Os ventos também devem soprar de direção semelhante durante todos os dias, com origem no sul. Essa condição corresponde a um vento de cauda na aproximação da curva 1, acrescentando mais uma variável ao cenário esperado para o GP de Singapura.

Datas e horários da Fórmula 1

SEXTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO
🏎️ Treino livre 1 - 5h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação sprint - 9h30 (de Brasília)

SÁBADO, 10 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida sprint - 6h (de Brasília)
🏎️ Classificação - 10h (de Brasília)

DOMINGO, 11 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - a partir das 9h (de Brasília)

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Como está a situação do campeonato?

A oito etapas do fim do calendário, Kimi Antonelli segue disparado na liderança do mundial de pilotos. Com o segundo lugar na Malásia, o prospecto italiano da Mercedes chegou a 320 pontos, 84 a mais que o vice e companheiro de equipe, George Russell.

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Atrás, aparecem Lewis Hamilton e Charles Leclerc, da Ferrari, com 214 e 191 pontos, respectivamente. Lando Norris, da McLaren, fecha o top-5 com os mesmos 188 pontos de Max Verstappen. O piloto da Red Bull conquistou sua primeira vitória do ano neste domingo (4), no GP do Bahrein.

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