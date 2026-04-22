As críticas ao novo regulamento da Fórmula 1 ultrapassaram os limites do paddock. Fora da categoria desde 2021, Sebastian Vettel analisou os problemas enfrentados pelos pilotos, com as novas regras, na atual temporada. O tetracampeão destacou ainda que a satisfação dos competidores conta tanto quanto as atividades dentro da pista.

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Em entrevista a "The Perfect World Foundation", o alemão alertou para o risco de a categoria perder sua essência e manifestou apoio às críticas dos pilotos sobre o regulamento. A declaração ocorreu em resposta às mudanças técnicas recentemente confirmadas pela FIA.

— Do ponto de vista esportivo, eu escuto e também concordo com as críticas. Os carros provavelmente são divertidos de pilotar. No entanto, não são tão divertidos para correr por causa do regulamento e das dificuldades envolvidas. Eu simpatizo com os pilotos. Além disso, sou muito crítico quanto à possibilidade de perder o DNA e o coração do esporte. Afinal, a F1 precisa continuar sendo sobre encontrar o piloto mais rápido na máquina mais rápida — disse Vettel.

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Vettel aproveitou para enfatizar a importância de preservar as características fundamentais da categoria. Em meio a mudanças, a conexão entre pilotos e público segue como um dos principais pontos de destaque da Fórmula 1.

— Vi as alterações rapidamente. Espero que, do ponto de vista esportivo, elas deixem os pilotos mais felizes. Os pilotos são o rosto do esporte. Se eles saem do carro cheios de adrenalina e muito empolgados, então isso contagia quem assiste na TV e também impacta quem está nas arquibancadas — completou.

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Mudanças emergenciais foram feitas em abril

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) oficializou, no dia 20 de abril, um pacote de alterações urgentes no regulamento da Fórmula 1 para 2026. As medidas são uma resposta direta à insatisfação de pilotos e à preocupação com a segurança, após incidentes causados pela disparidade de velocidade entre os carros. As novas regras foram fechadas após reuniões virtuais e passam a valer, em sua maioria, a partir do GP de Miami, no dia 3 de maio.

O ajuste ocorre em um momento crítico: com os motores de 2026 dividindo a potência igualmente entre combustão e eletricidade, os pilotos passaram a enfrentar dificuldades para carregar baterias, tornando as corridas "artificiais" e excessivamente dependentes de táticas de economia.

Oscar Piastri no GP do Japão na F1 2026 (Foto: FRANCK ROBICHON / POOL / AFP)

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