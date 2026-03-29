VÍDEO: Acidente grave interrompe GP do Japão na F1

Oliver Bearman protagonizou um dos momentos mais tensos do Gp do Japão ao sofrer um forte acidente que provocou a entrada do safety car em Suzuka. O incidente aconteceu na volta 22, justamente durante a janela de pit stops, e teve impacto direto na estratégia das equipes ao longo da corrida. Apesar do susto, o jovem piloto saiu bem do carro.

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O piloto da Haas tentou uma ultrapassagem sobre Franco Colapinto na aproximação da curva Spoon, mas acabou se complicando na manobra. Com grande diferença de velocidade em relação ao adversário, Bearman precisou desviar pela grama para evitar o contato, perdeu o controle do carro e atingiu placas de sinalização antes de rodar. Na sequência, atravessou a área de escape e bateu lateralmente contra a barreira.

Veja momento do acidente de Bearman

Bearman conseguiu sair do carro sem ajuda imediata. Apesar disso, apresentou dificuldades para caminhar e demonstrou desconforto no tornozelo direito, sendo auxiliado pelos fiscais. A situação gerou apreensão momentânea, e o piloto foi atendido logo na sequência.

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A neutralização da prova foi imediata. A direção de corrida acionou o safety car para garantir a retirada dos destroços e a limpeza completa da pista, interrompendo o ritmo que vinha sendo construído até então. O momento da intervenção foi determinante, já que coincidiu com a janela de pit stops e obrigou as equipes a reajustarem suas estratégias.

Até a interrupção, Kimi Antonelli aparecia na liderança com a Mercedes, à frente de Oscar Piastri e George Russell. Com o pelotão reagrupado, a relargada aconteceu na volta 28 e abriu um novo cenário na corrida, com as diferenças zeradas e novas possibilidades de disputa nas voltas finais.

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