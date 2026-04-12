Exposição relembra Senna com carro histórico e peça ligada ao acidente
Exposição "Ayrton Senna Forever" ficará disponível até maio
A exposição "Ayrton Senna Forever" leva fãs do automobilismo a uma verdadeira viagem pela carreira de Ayrton Senna. Em cartaz no recém-inaugurado Centro de Convenções Gridx, em Luxemburgo, o evento reúne carros históricos e itens originais ligados ao tricampeão mundial.
Entre os destaques, está a lendária Lotus, com as qual Senna conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1. No total, cinco carros da categoria estão expostos, sendo que apenas um deles não foi pilotado pelo brasileiro: a McLaren-Honda MP4/6 de 1991, temporada em que ele conquistou seu terceiro título.
Segundo Alex Jacoby, gerente da Galeria 610 do espaço, o modelo original foi vendido recentemente e precisou ser substituído por outro idêntico, apenas adaptado visualmente para representar o carro da época.
Os outros quatro monopostos têm ligação direta com a trajetória de Senna. Entre eles, estão duas Lotus marcantes: a 97T, com motor Renault, usada na vitória no GP de Portugal de 1985, a primeira do brasileiro na F1, e a 99T, com a qual venceu o GP de Mônaco de 1987. Tornando-se o primeiro carro da categoria com suspensão ativa a triunfar, tecnologia que ganharia notoriedade anos depois.
Outro carro presente é o Toleman-Hart TG184, utilizado na temporada de estreia de Senna, em 1984. Com ele, o piloto conquistou três pódios: terceiros lugares em Brands Hatch e Estoril, além de um icônico segundo lugar sob chuva em Monte Carlo.
Peça do acidente
A mostra também inclui um modelo da Williams-Renault FW16 de 1994, último carro guiado por Senna na Fórmula 1. Embora não seja o mesmo utilizado no acidente fatal, ocorrido na Curva Tamburello durante o GP de San Marino daquele ano, o veículo está exposto ao lado de uma barra de direção produzida pela Williams, peça associada ao acidente que tirou a vida do piloto.
Relógio perdido
Entre os itens curiosos está um relógio TAG Heuer que o piloto esqueceu em um hotel na Itália em 1991, no período em que se hospedava na região de Castel San Pietro Terme para disputar o GP de San Marino.
A exposição ainda reúne luvas, sapatilhas, bonés, balaclavas, garrafas de champanhe, além de camisas sociais da McLaren autografadas. Três telões completam a experiência, exibindo momentos marcantes da carreira do ídolo brasileiro.
Max Verstappen é alvo da Ferrari para 2028, diz jornal
