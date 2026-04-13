Villeneuve surpreende e ignora Schumacher ao escolher maior rival

Quando se fala na temporada de 1997 da Fórmula 1, é quase automático lembrar do embate entre Jacques Villeneuve e Michael Schumacher. Mas, quase três décadas depois, o canadense surpreendeu ao apontar outro piloto como seu principal rival. Para Villeneuve, o maior desafio da sua carreira veio do seu parceiro Damon Hill, na Williams.

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Em participação no podcast "Team Torque", o campeão mundial de 1997 explicou que enfrentar um companheiro de equipe traz um tipo de pressão completamente diferente, e, muitas vezes, mais intensa do que duelar com pilotos de outras equipes.

- Eu sempre achei muito mais difícil lutar contra seu próprio companheiro de equipe porque é o mesmo carro. Você compartilha acertos, trabalha como equipe, mas ainda precisa vencer o outro lado da equipe - afirmou.

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Uma disputa dentro da Williams

Ao contrário da rivalidade pública com Schumacher, o duelo com Hill era mais sutil, porém, tecnicamente mais exigente. Dividir a mesma equipe significa operar em igualdade de condições, com os mesmos equipamentos, informações e, as vezes, a mesma estratégia. Villeneuve destacou que esse cenário também afeta os bastidores da equipe. "

- E então fica difícil para os mecânicos e engenheiros, porque eles devem trabalhar para a equipe, mas claro, isso se torna um pouco pessoal - explicou.

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O respeito torna a rivalidade maior

Outro ponto que elevou o nível da disputa entre Villeneuve e Hill foi o respeito mútuo, algo que, segundo o canadense, torna a rivalidade ainda mais intensa. Hill não era apenas um adversário direto, era alguém cuja trajetória Villeneuve já acompanhava antes mesmo de chegar à Fórmula 1.

- Tudo depende do respeito, se há respeito ou não. Se você respeita seu companheiro de equipe, ele é um cara a ser batido. Você quer ser melhor porque ele é bom, não porque acha que ele não é bom.

A rivalidade ganhou força já em 1996, temporada de estreia de Villeneuve na categoria, quando os dois disputaram o título até a última corrida, vencido pelo britânico.

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<em>GP Brasil: Jacques Villeneuve, da Williams, sai da pista e vai parar na caixa de brita, ao duelar com Shumacher. (Crédito: Adriana Zehbrauskas/Folhapress)</em>

E Schumacher?

Isso não significa que o duelo com Schumacher tenha sido menor. A temporada de 1997 segue como uma das mais disputadas da Fórmula 1, resultando no incidente do GP da Europa, em Jerez. Na ocasião, Schumacher fez uma manobra agressiva, proposital para tirar Villeneuve da última corrida, mas acabou levando a pior. Precisou abandonar a corrida e perdeu todos os pontos. Já o canadense segurou a pressão, cruzou a linha de chegada em terceiro, e garantiu ali o único título da Fórmula 1 de sua carreira.

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