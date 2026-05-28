Campeão de 2007 elege melhor piloto da atual temporada da F1

Após a nova regulamentação, que entrará em vigor a partir da temporada de 2026, o grid da Fórmula 1 ganhará duas novas posições. Com a adição de dois pilotos, a expectativa é que o pelotão se torne ainda mais talentoso. Mas, entre os 22 participantes, há um que se sobressai, de acordo com Kimi Raikkonen, campeão mundial de 2007.

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O finlandês esteve na F1 entre os anos de 2001 e 2021, ficando fora apenas das edições de 2010 e 2011. Com 19 temporadas de experiência e um título mundial, Raikkonen entende bem o que é talento e velocidade nas pistas. Em entrevista ao jornal italiano "Quotidiano Sportivo", definiu o maior nome do atual pelotão.

— Max Verstappen! Eu o vi chegar à F1 durante minha segunda passagem pela Ferrari. Max é um fenômeno. Ele venceu sua primeira corrida na Espanha, bem na minha frente, há dez anos. Foi aí que percebi que uma estrela havia nascido — disse Raikkonen.

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Embora esteja em uma fase difícil, Verstappen está marcado na história da elite do automobilismo. O holandês conquistou o quarto título mundial consecutivo, em 2024, após uma temporada marcada pela ascensão da McLaren.

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Futuro de Verstappen em jogo

Os rumores sobre uma possível saída da Red Bull ganharam força no ano passado, quando surgiram as primeiras notícias sobre conversas entre o piloto e a Mercedes. No fim, nada aconteceu. O motivo é simples: Verstappen tinha contrato vigente até o fim de 2028 e não pôde acionar as cláusulas de saída por causa do desempenho positivo na temporada.

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O único jeito de o holandês deixar a equipe austríaca era terminar até a pausa de verão fora do top-3 do Mundial de Pilotos. Max assegurou a permanência entre os três primeiros no GP da Bélgica e, com isso, ficou "preso" ao time. Desta vez, porém, o cenário pode ser diferente.

Max Verstappen e Gabriel Bortoleto em coletiva da pré-temporada da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

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