menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Verstappen na Ferrari? Ex-piloto sugere troca

Christijan Albers, ex-piloto da Fórmula 1, disse que irá pedir pessoalmente a Verstappen por ida à Ferrari

Davi Caldas
São Paulo (SP)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 27/05/2026
11:38
Favorite o Lance! no Google
Max Verstappen e Charles Leclerc no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
imagem cameraMax Verstappen e Charles Leclerc no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Christijan Albers defende troca de equipes para Max Verstappen em 2028.
Albers compara situação de Verstappen com Schumacher nos anos 1990.
Verstappen expressa incertezas sobre sua permanência na F1 após 2026.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Em um podcast de Fórmula 1 do jornal De Telegraaf, Christijan Albers, ex-piloto da categoria, defendeu uma troca de equipes a Max Verstappen. Também holandês, Albers afirmou que espera ver o tetracampeão na Ferrari em 2028 e que, inclusive, já fez esse pedido ao piloto da Red Bull Racing.

continua após a publicidade

Relacionadas

Vou pedir novamente em Mônaco. Não sou muito de falar essas coisas, mas apreciaria muito isso. Espero falar com ele em Mônaco para pedir novamente.

➡️'Red Bull não me ouviu': Verstappen critica equipe da F1 antes do GP do Canadá

Para o ex-piloto, Verstappen deve permanecer na equipe atual por mais um ano e, então, se mudar para a equipe italiana. Albers defende que a mudança seria benéfica para Max buscar novos desafios e comparou a situação atual do piloto com a trajetória de Michael Schumacher nos anos 1990.

Na época, o alemão trocou a Benetton pela Ferrari em um período de reconstrução da equipe. Para Albers, Verstappen poderia repetir esse impacto.

continua após a publicidade

Ele já se tornou grande o suficiente para isso. Acredito que possa fazer essa diferença na Ferrari.

➡️Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Verstappen fora da F1?

Durante o GP do Canadá, Max colocou dúvidas sobre uma possível permanência na Fórmula 1 ao término de 2026. O tetracampeão sugeriu que, se as regras de motores não forem modificadas para 2027, será inviável permanecer na categoria. Contudo, Verstappen deu declarações mais positivas sobre o tema nos últimos dias.

Atualmente, o equilíbrio das unidades de potência da Fórmula 1 é de 50/50 entre combustão e energia elétrica. A FIA e a Red Bull defendem uma mudança para 60/40 já em 2027, enquanto a Ferrari prefere adiar qualquer alteração para 2028. Albers, no entanto, não acredita na possibilidade de aposentadoria do Verstappen.

continua após a publicidade

Ele teria que começar a fazer outras coisas de repente, categorias onde não existe muita disputa.

🏎️ Aposte na vitória de Max Verstappen
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias