Verstappen na Ferrari? Ex-piloto sugere troca

Em um podcast de Fórmula 1 do jornal De Telegraaf, Christijan Albers, ex-piloto da categoria, defendeu uma troca de equipes a Max Verstappen. Também holandês, Albers afirmou que espera ver o tetracampeão na Ferrari em 2028 e que, inclusive, já fez esse pedido ao piloto da Red Bull Racing.

continua após a publicidade

Vou pedir novamente em Mônaco. Não sou muito de falar essas coisas, mas apreciaria muito isso. Espero falar com ele em Mônaco para pedir novamente.

➡️'Red Bull não me ouviu': Verstappen critica equipe da F1 antes do GP do Canadá

Para o ex-piloto, Verstappen deve permanecer na equipe atual por mais um ano e, então, se mudar para a equipe italiana. Albers defende que a mudança seria benéfica para Max buscar novos desafios e comparou a situação atual do piloto com a trajetória de Michael Schumacher nos anos 1990.

Na época, o alemão trocou a Benetton pela Ferrari em um período de reconstrução da equipe. Para Albers, Verstappen poderia repetir esse impacto.

continua após a publicidade

Ele já se tornou grande o suficiente para isso. Acredito que possa fazer essa diferença na Ferrari.

➡️Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Verstappen fora da F1?

Durante o GP do Canadá, Max colocou dúvidas sobre uma possível permanência na Fórmula 1 ao término de 2026. O tetracampeão sugeriu que, se as regras de motores não forem modificadas para 2027, será inviável permanecer na categoria. Contudo, Verstappen deu declarações mais positivas sobre o tema nos últimos dias.

Atualmente, o equilíbrio das unidades de potência da Fórmula 1 é de 50/50 entre combustão e energia elétrica. A FIA e a Red Bull defendem uma mudança para 60/40 já em 2027, enquanto a Ferrari prefere adiar qualquer alteração para 2028. Albers, no entanto, não acredita na possibilidade de aposentadoria do Verstappen.

continua após a publicidade

Ele teria que começar a fazer outras coisas de repente, categorias onde não existe muita disputa.

🏎️ Aposte na vitória de Max Verstappen

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.