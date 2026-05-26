Verstappen ri da estratégia da McLaren no Canadá: 'estragou tudo'

O tetracampeão da Fórmula 1 (F1) Max Verstappen ironizou a estratégia adotada pela McLaren no GP do Canadá. Terceiro colocado na corrida do último domingo (24), o holandês subiu ao pódio pela primeira vez na temporada e falou com bom humor sobre a estratégia da equipe rival de largar com pneus intermediários.

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A previsão era de chuva em Montreal, o que motivou a escolha da McLaren por largar com pneus intermediários. Porém, a chuva veio apenas pela manhã e a pista já estava secando no momento da corrida, o que custou caro para a equipe. Piastri, que havia largado em quarto, fez um pit stop logo na primeira volta para trocar os pneus, repetido pelo companheiro Norris, na volta seguinte.

— Foi uma ótima decisão. Eu pensei: "Obrigado!". Estou um pouco surpreso por estar no pódio, mas também é preciso levar em conta que George (Russell) abandonou a corrida e a McLaren estragou tudo com a estratégia — brincou Verstappen.

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A McLaren não foi a única a optar por pneus intermediários. A Cadillac, a Williams e a Audi de Gabriel Bortoleto tomaram a mesma decisão. O brasileiro acabou prejudicado, já que caiu da 13ª para a 19ª colocação após a primeira parada nos boxes e teve a boa largada "desperdiçada".

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— Ninguém sabe se a chuva vai intensificar e todos nós vamos parecer idiotas. Ou, se não, sentimos que, para as condições que tínhamos — que é a melhor coisa que se pode fazer naquele momento —, sentimos que, para as condições que tínhamos naquele momento, era a coisa certa a se fazer. O que iria acontecer nos próximos cinco, 10, 15 minutos está fora do controle de qualquer um, e a gente poderia parecer muito inteligente ou nem tanto — analisou o chefe da Red Bull, Laurent Mekies.

Max Verstappen subiu ao pódio no GP do Canadá de Fórmula 1 (Photo by Geoff Robins / AFP)

GP do Canadá teve retorno dos campeões ao pódio

Ao longo do GP do Canadá, os fãs da Fórmula 1 puderam assistir a três dos quatro campeões em atividade subirem ao pódio. O primeiro a conquistar um lugar no Top 3 durante o fim de semana foi Lando Norris, que brilhou na corrida sprint e terminou a disputa em segundo.

Já no domingo, a disputa intensa ficou entre os veteranos Lewis Hamilton e Max Verstappen. Os dois campeões protagonizaram um duelo intenso pela segunda posição, alternando ultrapassagens e andando no limite em Montreal. Melhor para Hamilton, que conseguiu dar o troco nas voltas finais e garantiu o segundo lugar no pódio, enquanto Verstappen cruzou a linha de chegada logo atrás. Antonelli ficou com o título, emendando sua quarta vitória consecutiva na Fórmula 1.

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