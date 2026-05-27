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O futuro de Max Verstappen segue misterioso. Embora tenha contrato com a Red Bull até 2028, a clara insatisfação do holandês com as novas regras colocou em xeque sua permanência na Fórmula 1. Para além da categoria, os resultados nas pistas mostram que a atual temporada caminha para ser a pior de sua vitoriosa carreira – cenário que pode ser decisivo para uma possível aposentadoria.

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O ritmo intenso e o estilo agressivo nas disputas mostraram, durante 10 anos, uma forte característica de Verstappen: como qualquer grande atleta, ele não gosta de perder. Sua velocidade é inegável, assim como a maneira como lida com adversidades. Seja na chuva ou no seco, o tetracampeão mundial já provou ser capaz de superar praticamente qualquer situação dentro do carro.

O problema é que o "inimigo" da temporada não está mais nas pistas. Max enfrenta sua aversão ao novo regulamento da F1, que inaugurou uma "nova era" a partir de 2026. Entre declarações polêmicas, o holandês deixa claro desde a primeira etapa do calendário que não está satisfeito com as mudanças e, por isso, mantém o futuro na categoria em aberto.

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A expectativa era de que Verstappen, assim como os outros pilotos, passasse a aceitar melhor a nova Fórmula 1 após o pacote de ajustes acordado durante a pausa de abril. Depois do GP de Miami, porém, o holandês voltou a detonar a categoria. Mas, afinal, o piloto da Red Bull realmente pode abandonar o barco?

Tudo indica que sim. A temporada caminha para ser a pior de Max Verstappen desde que se consolidou como a principal força da F1. Após cinco etapas, o holandês soma apenas 43 pontos – sua pior marca nesse recorte desde 2018, quando tinha 33. O número chama ainda mais atenção porque o calendário atual conta com corridas sprint, oferecendo oportunidades extras de pontuação em relação às temporadas anteriores. Veja abaixo a pontuação detalhada:

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2015 - 6 pontos

2016 - 38 pontos

2017 - 35 pontos

2018 - 33 pontos

2019 - 66 pontos

2020 - 77 pontos

2021 - 105 pontos

2022 - 85 pontos

2023 - 119 pontos

2024 - 110 pontos

2025 - 87 pontos

2026 - 43 pontos

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Os rumores sobre uma possível saída da Red Bull ganharam força no ano passado, quando surgiram as primeiras notícias sobre conversas entre o piloto e a Mercedes. No fim, nada aconteceu. O motivo é simples: Verstappen tinha contrato vigente até o fim de 2028 e não pôde acionar as cláusulas de saída por causa do desempenho positivo na temporada.

O único jeito de o holandês deixar a equipe austríaca era terminar até a pausa de verão fora do top-3 do Mundial de Pilotos. Max assegurou a permanência entre os três primeiros no GP da Bélgica e, com isso, ficou "preso" ao time. Desta vez, porém, o cenário pode ser diferente. Para a atual temporada, o contrato prevê rescisão caso o piloto não esteja entre os dois primeiros colocados do campeonato até a pausa de verão.

Oficialmente, será preciso aguardar até 26 de julho, data do GP da Hungria, para saber se o tetracampeão poderá acionar a cláusula. Entretanto, o cenário atual não é favorável para a Red Bull – e a equipe sabe disso. Segundo o portal Autosport, a direção já monitora alternativas no mercado e vê Oscar Piastri, atualmente na McLaren, como possível substituto para Verstappen.

Mais do que uma crise de resultados, o momento vivido por Verstappen parece refletir um desgaste raro em sua trajetória. Pela primeira vez desde o início da era dominante da Red Bull, o holandês não demonstra apenas frustração com o carro, mas também com os rumos da própria categoria. E, se a competitividade continuar distante e o incômodo com o regulamento aumentar, a temporada de 2026 pode acabar marcada não só como a pior de sua carreira, mas também como o começo de uma despedida precoce da F1.

Oscar Piastri e Max Verstappen conversam durante foto oficial antes do GP da Austrália de Fórmula 1 em Albert Park. (Foto: Martin Keep/AFP)

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