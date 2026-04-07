Após 12 anos, filha de Schumacher quebra silêncio sobre acidente do pai

Pela primeira vez em mais de uma década, a voz de Gina Schumacher ecoa para falar sobre a dor que mudou o destino de sua família. Em depoimentos inéditos para o documentário "Horsepower: The World of Gina Schumacher", a alemã de 29 anos detalha como a paixão pelos cavalos serviu de escudo e mecanismo de enfrentamento após o trágico acidente de esqui de seu pai, o heptacampeão mundial de Fórmula 1, ocorrido em 2013 nos Alpes Franceses.

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A equitação como cura

Para a filha de Michael, o esporte equestre deixou de ser apenas um hobby para se tornar uma necessidade vital após o trauma familiar. Gina descreve que a dedicação total aos animais foi o que a impediu de sucumbir diante da nova e difícil realidade imposta pela grave lesão cerebral do pai.

— Depois do acidente de papai, me dediquei completamente a isso porque precisava fazer alguma coisa. Os cavalos sempre foram importantes, mas desde então passaram a ser tudo. Não poderia viver sem eles. Me ajudaram a superar tudo.

O episódio em Méribel, que completou 12 anos em dezembro de 2025, transformou a vida pública dos Schumacher em um refúgio de absoluta privacidade. Atualmente, o ex-piloto segue seu tratamento na residência da família, na Suíça, sob um rígido pacto de silêncio liderado por Corinna e pelos filhos, Gina e Mick, que está seguindo os passos do pai na velocidade, agora como piloto da IndyCar.

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Legado e trabalho duro

A produção não foca apenas na tragédia, mas na resiliência da jovem. Gina faz questão de ressaltar que sua carreira sólida no hipismo é fruto do apoio de Michael e Corinna, mas também de seu próprio esforço:

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— Estou agradecida por poder fazer isso, porque não é algo garantido. Meus pais tornaram isso possível. Por isso sempre foi importante trabalhar duro e fazer o melhor possível.

Michael Schumacher foi piloto da Ferrari (Foto: Reprodução)

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