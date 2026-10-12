Após uma sequência de três corridas consecutivas, a Fórmula 1 faz nova pausa neste fim de semana e volta a dominar as pistas no fim de outubro. O Grande Prêmio dos Estados Unidos é a próxima parada programada na agenda dos pilotos, a décima oitava etapa de 2026.

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A etapa será disputada no Circuito das Américas (COTA), em Austin, capital do Texas. O traçado norte-americano mistura diferentes elevações, com retas longas e curvas rápidas – características que, diferente de Singapura, favorecem as ultrapassagens. Essa etapa é a segunda de três que acontecem nos Estados Unidos.

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O Grande Prêmio dos Estados Unidos terá uma programação "diferente" da habitual na Fórmula 1. A principal novidade será a realização da corrida no fim de tarde, enquanto as atividades de pista começarão logo após o almoço no Brasil. A mudança acontece por causa da diferença de fuso horário, que a 2 ou 3 horas atrás do Horário de Brasília (dependendo de regras locais de horário de verão).

O último a subir ao topo do pódio em Baku foi Max Verstappen, da Red Bull, na temporada do ano passado. O Mundial de Pilotos, porém, é liderado por Kimi Antonelli com larga vantagem – primeiro italiano a vencer uma prova da categoria desde 2006. Inclusive, a fase do piloto da Mercedes é tão boa que ele pode confirmar o título mundial já em Austin.

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Max Verstappen no GP dos EUA de F1 (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Datas e horários do GP dos EUA

SEXTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 18h (de Brasília)

SÁBADO, 24 DE OUTUBRO

🏎️ Treino livre 3 - 14h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 18h (de Brasília)

DOMINGO, 25 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - a partir das 17h (de Brasília)