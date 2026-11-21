Entenda como o frio se torna um dos maiores desafios entre os pilotos da F1 em Las Vegas
Baixas temperaturas em Las Vegas dificultam principalmente o aquecimento dos pneus
A Fórmula 1 está acostumada a enfrentar diferentes condições climáticas ao longo do calendário, mas o GP de Las Vegas apresenta um desafio bastante particular. Disputada à noite e no fim de novembro, a corrida acontece em temperaturas baixas para os padrões da categoria, o que interfere diretamente no comportamento dos carros. Mais do que o desconforto para os pilotos, o frio dificulta o aquecimento dos pneus e pode comprometer a aderência nas curvas e nas frenagens.
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Para o fim de semana de 2026, a previsão da Pirelli aponta temperaturas entre 10°C e 15°C. Esse cenário exige atenção especial das equipes, que precisam encontrar maneiras de manter os pneus na faixa ideal de funcionamento. Quando isso não acontece, os pilotos perdem capacidade de tração e estabilidade, além de ficarem mais expostos a erros e escapadas.
Por que o frio prejudica os pneus?
Os pneus utilizados na Fórmula 1 são desenvolvidos para trabalhar dentro de uma determinada faixa de temperatura. É nessa condição que a borracha consegue oferecer o melhor nível de aderência ao asfalto. Quando estão frios demais, os compostos ficam menos flexíveis e têm mais dificuldade para gerar o atrito necessário para manter o carro estável.
Na prática, isso significa que o piloto pode ter dificuldades para fazer uma curva mesmo quando está dentro dos limites da pista. Também aumenta o risco de travamento das rodas durante as frenagens, situação em que o pneu deixa de girar momentaneamente enquanto o carro continua em movimento. Além de prejudicar o controle do veículo, esse tipo de ocorrência pode provocar o desgaste irregular da borracha.
O problema se torna ainda maior em Las Vegas por causa das características do circuito. Com três longas retas e trechos de curvas que não exigem tanto dos pneus, os compostos têm menos oportunidades para atingir a temperatura necessária. Durante as acelerações em alta velocidade, a borracha também perde calor, obrigando os pilotos a trabalhar constantemente para mantê-la na condição adequada.
O que é graining e como ele afeta a corrida?
Uma das consequências possíveis da combinação entre frio e dificuldade de aquecimento é o chamado graining. O termo é utilizado para descrever um desgaste irregular da superfície do pneu, que acontece quando pequenos pedaços de borracha se soltam e acabam se acumulando novamente na própria superfície.
Esse fenômeno reduz o contato efetivo entre o pneu e o asfalto, provocando perda de aderência. Como consequência, o carro pode escorregar mais nas curvas, dificultando a condução e aumentando o tempo necessário para completar uma volta.
O desafio também envolve freios e estratégia
A preocupação com o frio não termina nos pneus. Os freios também precisam atingir uma temperatura adequada para funcionar corretamente, e as equipes trabalham para evitar que o sistema perca calor excessivamente durante as longas retas do circuito.
Existe uma relação direta entre os dois componentes: parte do calor produzido pelos freios é transferida para as rodas e ajuda a aquecer a estrutura interna dos pneus. Por isso, encontrar o equilíbrio correto no resfriamento dos freios também faz parte da preparação dos carros para a corrida.
As estratégias de pit stop também podem sofrer alterações. Depois de uma troca nos boxes, os pneus novos precisam recuperar a temperatura ideal, o que nem sempre acontece rapidamente em Las Vegas. Esse processo pode fazer com que um piloto perca tempo nas primeiras voltas após a parada, diminuindo a vantagem de ter um jogo de pneus mais novo.
Outro ponto de atenção é o momento de forçar o ritmo. Atacar as curvas com pneus ainda frios pode provocar escorregões e acelerar o desgaste irregular. Por isso, em determinadas situações, os pilotos precisam de algumas voltas para preparar os compostos antes de exigir o máximo do carro.
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