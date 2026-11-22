A rivalidade entre Max Verstappen e George Russell ganhou mais um capítulo no GP de Las Vegas de Fórmula 1. Depois de vencer a corrida disputada na madrugada deste domingo (23), o piloto da Red Bull não escondeu a satisfação ao ver o britânico bater nas voltas finais da prova. Além de rir do acidente pelo rádio da equipe, o tetracampeão aproveitou para disparar novas provocações contra o adversário.

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A reação de Verstappen aconteceu quando Russell perdeu o controle do carro e abandonou a disputa pelas primeiras posições. Ao acompanhar o incidente, o holandês caiu na gargalhada e comemorou com um comentário provocativo: "Bem feito!".

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A declaração mais contundente, porém, veio depois da corrida. Em entrevista ao canal holandês "Viaplay", Verstappen voltou a criticar o comportamento de Russell fora das pistas e fez referência ao desempenho do britânico na temporada.

Sem mencionar diretamente o nome do adversário em sua resposta, Verstappen deixou clara a insatisfação com as declarações anteriores do inglês. O holandês também afirmou que não se sente motivado pelas provocações do rival.

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— Isso, na verdade, não tinha nada a ver com Fórmula 1. Mas, em certas ações, eu me diverti. Certamente, porque uma pessoa em particular não tinha chance. Ele também merece isso. Ele não me motiva com suas declarações, porque ele está totalmente longe de chegar perto de mim. Uma boca grande fora da pista, mas na pista esta temporada tem sido uma completa piada para ele. Karma perfeito, isso.

Verstappen e Russell se desentenderam no TL3 de Las Vegas

O início de mais um estranhamento entre Verstappen e Russell aconteceu no Treino Livre 3 do GP de Las Vegas. Na ocasião, a três minutos do final da atividade, os dois pilotos estavam em ritmo lento, preparando os carros para iniciar voltas rápidas, quando Verstappen ultrapassou Russell. O britânico recuperou a posição pouco depois, mas os carros acabaram se tocando na entrada de uma curva. Com a manobra, o holandês passou perto do muro.

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Após analisar o incidente, os comissários da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiram aplicar apenas uma advertência a Verstappen. A decisão, no entanto, não impediu que Russell manifestasse publicamente sua insatisfação com o comportamento do rival.

— Eu acho que a advertência está de bom tamanho, mas sabe… não há nada nas regras que diga que você não pode ultrapassar alguém que está iniciando a volta, mas quando você faz isso, você está prejudicando essa pessoa.

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George Russell em coletiva do GP de Las Vegas da F1 2026 (Foto: CLIVE ROSE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)

Na sequência, Russell ampliou as críticas e declarou que o comportamento do holandês não seria um caso isolado. O britânico também deixou claro que pretende reagir quando considerar que suas voltas estão sendo prejudicadas.

— Ele faz isso semana após semana com vários pilotos, e todo mundo aceita isso. Eu não vou aceitar alguém que me prejudica desta forma e age por aí como se fosse maior e melhor que todo mundo. Alguém tem que fazer frente a esse cara.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.