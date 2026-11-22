O GP de Las Vegas terminou sem brasileiros na zona de pontuação. Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada em 12º lugar, enquanto Rafa Câmara ficou com a 16ª posição após uma prova marcada por mudanças no pelotão e um incidente envolvendo o piloto da Haas. Apesar de terem conseguido completar as 50 voltas, os dois tiveram dificuldades para transformar os momentos positivos em um resultado melhor.

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A corrida começou de maneiras diferentes para a dupla. Enquanto Bortoleto conseguiu manter sua posição nas primeiras curvas, Câmara perdeu três colocações e caiu de 15º para 18º. O piloto da Audi também chegou a disputar espaço com Nico Hulkenberg e Carlos Sainz, conseguindo avançar ao longo da primeira parte da prova.

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A oportunidade mais importante para Bortoleto apareceu durante a entrada do safety car, acionado após o acidente entre Câmara e Sergio Pérez. Com uma parada rápida nos boxes, a Audi colocou o brasileiro de volta à pista em oitavo lugar, dentro da zona de pontuação. A estratégia, porém, não garantiu que ele permanecesse entre os dez primeiros até o fim.

Na relargada, Bortoleto perdeu posição para Franco Colapinto e passou a enfrentar a pressão de outros pilotos. A sequência de ultrapassagens fez o brasileiro deixar a zona de pontuação, enquanto a disputa no pelotão intermediário dificultava uma nova aproximação dos primeiros colocados. Mesmo com tentativas de recuperação, o piloto da Audi terminou em 12º.

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Gabriel Bortoleto lidera Oliver Bearman e Nico Hulkenberg em GP de Las Vegas pela F1 2026 (Foto: Mark Thompson/Getty Images/AFP)

Rafa Câmara tem corrida prejudicada por toque com Pérez

A prova de Rafa Câmara teve um momento decisivo ainda na 19ª volta. Depois de avançar para 16º, o brasileiro foi atingido por Sergio Pérez durante uma tentativa de ultrapassagem. O contato provocou uma rodada de Câmara, enquanto o mexicano perdeu o controle do carro e bateu no muro, levando à entrada do safety car.

A Haas aproveitou a neutralização para chamar o brasileiro aos boxes na volta seguinte. Câmara retornou à pista e conseguiu seguir na disputa, mas precisou reconstruir sua corrida depois do incidente. Na relargada, o piloto voltou a ganhar posições e chegou a superar Lance Stroll, alcançando o 15º lugar.

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O brasileiro ainda ultrapassou Fernando Alonso e chegou a ocupar a 14ª posição. A recuperação, entretanto, não foi suficiente para colocá-lo na briga pelos pontos. Com o resultado, os dois brasileiros encerraram o fim de semana de Las Vegas fora do grupo dos dez primeiros.

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Resultado final do GP de Las Vegas