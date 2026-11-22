Rafa Câmara sofre batida, e brasileiros ficam fora dos pontos no GP de Las Vegas da F1
Gabriel Bortoleto ficou em 12º, enquanto Rafa Câmara chegou em 16º
O GP de Las Vegas terminou sem brasileiros na zona de pontuação. Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada em 12º lugar, enquanto Rafa Câmara ficou com a 16ª posição após uma prova marcada por mudanças no pelotão e um incidente envolvendo o piloto da Haas. Apesar de terem conseguido completar as 50 voltas, os dois tiveram dificuldades para transformar os momentos positivos em um resultado melhor.
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A corrida começou de maneiras diferentes para a dupla. Enquanto Bortoleto conseguiu manter sua posição nas primeiras curvas, Câmara perdeu três colocações e caiu de 15º para 18º. O piloto da Audi também chegou a disputar espaço com Nico Hulkenberg e Carlos Sainz, conseguindo avançar ao longo da primeira parte da prova.
A oportunidade mais importante para Bortoleto apareceu durante a entrada do safety car, acionado após o acidente entre Câmara e Sergio Pérez. Com uma parada rápida nos boxes, a Audi colocou o brasileiro de volta à pista em oitavo lugar, dentro da zona de pontuação. A estratégia, porém, não garantiu que ele permanecesse entre os dez primeiros até o fim.
Na relargada, Bortoleto perdeu posição para Franco Colapinto e passou a enfrentar a pressão de outros pilotos. A sequência de ultrapassagens fez o brasileiro deixar a zona de pontuação, enquanto a disputa no pelotão intermediário dificultava uma nova aproximação dos primeiros colocados. Mesmo com tentativas de recuperação, o piloto da Audi terminou em 12º.
Rafa Câmara tem corrida prejudicada por toque com Pérez
A prova de Rafa Câmara teve um momento decisivo ainda na 19ª volta. Depois de avançar para 16º, o brasileiro foi atingido por Sergio Pérez durante uma tentativa de ultrapassagem. O contato provocou uma rodada de Câmara, enquanto o mexicano perdeu o controle do carro e bateu no muro, levando à entrada do safety car.
A Haas aproveitou a neutralização para chamar o brasileiro aos boxes na volta seguinte. Câmara retornou à pista e conseguiu seguir na disputa, mas precisou reconstruir sua corrida depois do incidente. Na relargada, o piloto voltou a ganhar posições e chegou a superar Lance Stroll, alcançando o 15º lugar.
O brasileiro ainda ultrapassou Fernando Alonso e chegou a ocupar a 14ª posição. A recuperação, entretanto, não foi suficiente para colocá-lo na briga pelos pontos. Com o resultado, os dois brasileiros encerraram o fim de semana de Las Vegas fora do grupo dos dez primeiros.
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Resultado final do GP de Las Vegas
|Posição
|Piloto
|Equipe
1º
Max Verstappen
Red Bull
2º
Lando Norris
McLaren
3º
Oscar Piastri
McLaren
4º
Kimi Antonelli
Mercedes
5º
Pierre Gasly
Alpine
6º
Franco Colapinto
Alpine
7º
Lewis Hamilton
Ferrari
8º
Carlos Sainz
Williams
9º
George Russell
Mercedes
10º
Charles Leclerc
Ferrari
11º
Nico Hülkenberg
Audi
12º
Gabriel Bortoleto
Audi
13º
Oliver Bearman
Haas
14º
Isack Hadjar
Racing Bulls
15º
Liam Lawson
Racing Bulls
16º
Rafa Câmara
Haas
17º
Lance Stroll
Aston Martin
18º
Valtteri Bottas
Cadillac
19º
Fernando Alonso
Aston Martin
20º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
21º
Sergio Pérez
Cadillac
22º
Alexander Albon
Williams
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