Verstappen brilha em estratégia e vence GP de Las Vegas na F1
Gabriel Bortoleto ficou em 12º, enquanto Rafa Câmara chegou em 16º
A vigésima etapa da Fórmula 1 de 2026 chegou ao fim neste domingo (22), com a disputa do GP de Las Vegas, nos Estados Unidos. Após 50 voltas no circuito urbano da cidade, Max Verstappen confirmou a vitória depois de uma corrida movimentada, marcada por disputas intensas pela liderança e mudanças nas estratégias das equipes. Lando Norris e Oscar Piastri completaram o pódio, enquanto Gabriel Bortoleto terminou em 12º e Rafa Câmara cruzou a linha de chegada na 16ª posição.
➡️ Volta a volta da vitória de Verstappen na F1 no GP de Las Vegas
Verstappen mantém liderança, mas Hadjar surpreende na largada
A largada teve movimentação logo nos primeiros metros. Max Verstappen conseguiu defender a pole position e manteve a liderança, enquanto George Russell e Lando Norris também conservaram suas posições. Gabriel Bortoleto teve uma saída segura e não perdeu colocação, diferentemente de Rafa Câmara, que caiu de 15º para 18º.
A primeira mudança importante aconteceu ainda na volta inicial, quando Isack Hadjar ultrapassou Norris e assumiu o terceiro lugar. Oscar Piastri também começou a ganhar terreno e, depois de superar a dupla da Audi, avançou cinco posições desde a largada. O australiano manteve o ritmo nas voltas seguintes e continuou sua recuperação ao ultrapassar Carlos Sainz e Franco Colapinto.
Hadjar não demorou para ameaçar os primeiros colocados. Na quarta volta, o francês superou Russell e assumiu a vice-liderança, mas o britânico respondeu e recuperou a posição. A disputa continuou movimentada, com Liam Lawson chegando a aparecer à frente do piloto da Mercedes, que também conseguiu retomar o espaço perdido.
Enquanto isso, Hamilton e Piastri também avançavam pelo pelotão. O heptacampeão ultrapassou Antonelli na sexta volta, mas o italiano recuperou a posição pouco depois. Já o australiano da McLaren chegou à zona de pontuação ao superar Colapinto.
Russell e Verstappen protagonizam disputa pela liderança
A primeira metade da corrida teve uma sequência de mudanças na ponta. Hadjar chegou a assumir a liderança na nona volta, mas Verstappen respondeu rapidamente e recuperou o primeiro lugar. Russell também voltou à vice-liderança, enquanto o francês perdeu espaço para Pierre Gasly e precisou trabalhar para retornar às primeiras posições.
Na sequência, Antonelli começou a avançar e chegou ao quinto lugar após ultrapassar Arvid Lindblad. O italiano também superou Norris na 11ª volta, enquanto o britânico da McLaren perdeu mais duas posições para a dupla da Ferrari. O ritmo da Mercedes, porém, continuava forte, e Russell passou a pressionar Verstappen diretamente.
A disputa pela ponta ganhou intensidade na 14ª volta, quando Russell conseguiu superar o holandês e assumiu a liderança. A resposta veio logo no giro seguinte: Verstappen recuperou a primeira colocação, mas voltou a ser ultrapassado pelo britânico na 18ª volta. Antonelli também aproveitou o momento para avançar e chegou ao quarto lugar, depois de superar Gasly.
No meio do pelotão, os brasileiros também conseguiram ganhar posições. Bortoleto ultrapassou Sainz e chegou ao 12º lugar, enquanto Câmara superou Pérez e avançou para 16º. A situação dos pilotos, entretanto, mudou rapidamente com um incidente envolvendo justamente o brasileiro da Haas.
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Toque entre Pérez e Câmara provoca safety car
A corrida teve sua primeira grande interrupção na 19ª volta. Pérez tentou ultrapassar Rafa Câmara, mas os dois se tocaram, provocando uma rodada do brasileiro e a perda de controle do mexicano, que bateu no muro. Com os carros em uma situação perigosa, a direção de prova acionou o safety car.
A neutralização abriu uma oportunidade importante para as equipes realizarem as primeiras paradas nos boxes. Na 20ª volta, boa parte do grid aproveitou a presença do carro de segurança para trocar os pneus, enquanto Hamilton e Lance Stroll permaneceram na pista. Quando enfim foi aos boxes, o britânico ainda precisou cumprir uma punição de dez segundos anunciada pela FIA e retornou à disputa na 14ª posição.
A Audi aproveitou o momento para realizar uma parada rápida de Bortoleto, que conseguiu retornar à pista em oitavo lugar e dentro da zona de pontuação. Já Câmara voltou aos boxes na 22ª volta, ainda sob safety car, em uma decisão da Haas para tentar garantir ao brasileiro um composto mais adequado para a reta final.
A Racing Bulls também teve problemas durante a neutralização. Depois das dificuldades enfrentadas por Lawson antes mesmo do início da prova, Arvid Lindblad perdeu o controle do carro, rodou e precisou abandonar a corrida na 21ª volta. Com isso, a equipe ficou sem um de seus representantes na metade da prova.
Relargada provoca mudanças e McLaren entra na disputa
A corrida foi retomada na 26ª volta, com Verstappen na liderança. A relargada, porém, trouxe dificuldades para Isack Hadjar, que sofreu danos na asa dianteira e perdeu posições importantes. O francês precisou retornar aos boxes no giro seguinte e caiu para o 19º lugar, deixando para trás a terceira colocação que ocupava antes do incidente.
Bortoleto também perdeu espaço nesse momento e foi ultrapassado por Colapinto. Depois de aparecer em oitavo com a estratégia da Audi durante o safety car, o brasileiro voltou a enfrentar dificuldades para se manter entre os dez primeiros. Na mesma parte da corrida, Câmara conseguiu ultrapassar Stroll e avançou para o 15º lugar.
A disputa pela liderança voltou a esquentar na 29ª volta, quando Russell conseguiu assumir a ponta mais uma vez. Verstappen, entretanto, respondeu rapidamente e recuperou o primeiro lugar. Enquanto os dois seguiam em uma batalha particular, Norris começou a avançar e ultrapassou Gasly na 31ª volta, conquistando um lugar no pódio.
A McLaren passou a ganhar ainda mais protagonismo na sequência. Piastri superou Antonelli na 34ª volta e assumiu a quarta colocação, enquanto Norris chegou a ultrapassar Verstappen, mas não conseguiu sustentar a posição. O britânico acabou perdendo espaço para Russell e Antonelli, e também foi superado pelo companheiro de equipe.
Mudanças da liderança na reta final
A partir da 38ª volta, a disputa pela primeira colocação ficou ainda mais intensa. Russell e Verstappen protagonizaram uma troca de posições, mas o holandês conseguiu levar a melhor e voltou ao topo. Na sequência, Antonelli também superou o britânico da Mercedes e assumiu a liderança na 39ª volta.
A resposta de Verstappen não demorou. Na volta seguinte, o piloto da Red Bull recuperou a primeira colocação, dando início a uma sequência de ataques e contra-ataques com o italiano. Norris também aproveitou o momento para superar Russell na 41ª volta e conquistar um lugar entre os três primeiros.
A batalha entre Verstappen e Antonelli continuou até os últimos giros. O holandês chegou a permitir que o rival assumisse a ponta em algumas oportunidades, mas encontrava espaço para devolver a ultrapassagem logo depois. Enquanto isso, Piastri também avançava e superou Antonelli, aproximando a McLaren das primeiras posições.
Nas voltas finais, a equipe britânica conseguiu colocar seus dois carros à frente da Mercedes. Piastri ultrapassou Norris na 47ª volta, e a dupla ainda conseguiu superar Antonelli na abertura do último giro. O italiano chegou a perder outra posição para Gasly, mas conseguiu recuperar o quarto lugar antes da bandeirada.
Russell, por sua vez, teve um susto na 48ª volta. O britânico travou as rodas durante uma tentativa de aproximação de Antonelli e foi em direção ao muro, mas conseguiu evitar a batida e retornar à disputa. O incidente comprometeu sua corrida e fez com que terminasse fora das primeiras posições.
A volta 38 também teve um incidente entre os pilotos da Ferrari e da Mercedes. Leclerc e Hamilton se tocaram durante a disputa, e o heptacampeão acabou rodando na pista. Apesar do susto, o britânico conseguiu continuar na corrida, mas perdeu tempo e posições no pelotão.
Verstappen confirma vitória no GP de Las Vegas
Max Verstappen completou as 50 voltas na liderança e confirmou mais uma vitória na temporada 2026 da Fórmula 1. O holandês precisou lidar com a pressão de Russell e Antonelli durante boa parte da prova, mas conseguiu recuperar a primeira colocação em diferentes momentos e administrar a bateria com maestria até a bandeirada.
A McLaren garantiu as outras duas posições do pódio, com Norris em segundo e Piastri em terceiro. Antonelli terminou na quarta colocação, enquanto Pierre Gasly fechou o grupo dos cinco primeiros. Depois de também disputar a liderança, Russell acabou terminando em nono lugar.
Entre os brasileiros, Bortoleto terminou em 12º lugar, enquanto Rafa Câmara cruzou a linha de chegada na 16ª posição. O piloto da Audi chegou a frequentar a zona de pontuação durante a prova, mas perdeu posições ao longo da disputa. Já o jovem da Haas enfrentou dificuldades depois do toque com Pérez, mas conseguiu continuar na corrida e completar a etapa.
Resultado final do GP de Las Vegas
|Posição
|Piloto
|Equipe
1º
Max Verstappen
Red Bull
2º
Lando Norris
McLaren
3º
Oscar Piastri
McLaren
4º
Kimi Antonelli
Mercedes
5º
Pierre Gasly
Alpine
6º
Franco Colapinto
Alpine
7º
Lewis Hamilton
Ferrari
8º
Carlos Sainz
Williams
9º
George Russell
Mercedes
10º
Charles Leclerc
Ferrari
11º
Nico Hülkenberg
Audi
12º
Gabriel Bortoleto
Audi
13º
Oliver Bearman
Haas
14º
Isack Hadjar
Racing Bulls
15º
Liam Lawson
Racing Bulls
16º
Rafa Câmara
Haas
17º
Lance Stroll
Aston Martin
18º
Valtteri Bottas
Cadillac
19º
Fernando Alonso
Aston Martin
20º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
21º
Sergio Pérez
Cadillac
22º
Alexander Albon
Williams
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