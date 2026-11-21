A Fórmula 1 retorna neste domingo (22) às atividades do Grande Prêmio de Las Vegas, disputado no Circuito Urbano de Las Vegas. A programação começa às 1h (de Brasília), com a realização da corrida principal, que encerra a 21ª etapa da temporada de 2026.

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Onde assistir ao GP de Las Vegas hoje (22/11):

DOMINGO, 22 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 1h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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Desempenho dos brasileiros na classificação

A classificação teve um desfecho complicado para os representantes do Brasil em Las Vegas. Gabriel Bortoleto conseguiu avançar ao Q2 depois de uma disputa direta com Rafael Câmara nos instantes finais da primeira fase. O piloto da Haas chegou a melhorar sua marca e deixar o compatriota na zona de eliminação, mas o representante da Audi respondeu logo depois e garantiu a passagem. Câmara, que também teve um susto ao rodar na curva 1 durante sua primeira tentativa, terminou o Q1 em 17º.

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A participação de Bortoleto, porém, também chegou ao fim na segunda fase. O brasileiro não conseguiu encaixar uma boa volta inicial e, na tentativa seguinte, teve sua volta prejudicada por um erro de Nico Hulkenberg, que travou as rodas enquanto ajudava o companheiro com o vácuo. Sem uma nova oportunidade de melhorar o tempo, o piloto da Audi terminou em 15º. Com as punições aplicadas após a classificação, Bortoleto largará em 13º, enquanto Câmara ocupará a 15ª posição no grid.