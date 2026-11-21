Russell sobe o tom sobre Verstappen: 'Age como se fosse maior e melhor'
Britânico acusa tetracampeão de agir com superioridade após toque no terceiro treino livre, cobra respeito na pista e afirma que não aceitará ser prejudicado
George Russell demonstrou irritação com Max Verstappen após um incidente entre os dois durante o terceiro treino livre para o GP de Las Vegas de Fórmula 1, nesta sexta-feira (21). O britânico da Mercedes criticou a postura do tetracampeão mundial e afirmou que não pretende aceitar atitudes que, na sua avaliação, prejudicam os adversários na pista.
O episódio aconteceu nos minutos finais da atividade, quando faltavam aproximadamente três minutos para a bandeirada. Os dois pilotos estavam em ritmo lento, preparando os carros para iniciar voltas rápidas, quando Verstappen ultrapassou Russell. O britânico recuperou a posição pouco depois, mas os carros acabaram se tocando na entrada de uma curva. Com a manobra, o holandês passou perto do muro.
Após analisar o incidente, os comissários da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiram aplicar apenas uma advertência a Verstappen. A decisão, no entanto, não impediu que Russell manifestasse publicamente sua insatisfação com o comportamento do rival.
Russell critica postura de Verstappen na Fórmula 1
Em entrevista à "Sky Sport Itália", Russell considerou adequada a advertência aplicada pelos comissários, mas questionou a maneira como Verstappen conduziu a disputa durante a volta de preparação. Para o piloto da Mercedes, ultrapassar um adversário que está iniciando uma volta rápida pode comprometer sua tentativa de classificação, mesmo que não exista uma regra específica proibindo esse tipo de movimento.
— Eu acho que a advertência está de bom tamanho, mas sabe… não há nada nas regras que diga que você não pode ultrapassar alguém que está iniciando a volta, mas quando você faz isso, você está prejudicando essa pessoa.
Na sequência, Russell ampliou as críticas e declarou que o comportamento do holandês não seria um caso isolado. O britânico também deixou claro que pretende reagir quando considerar que suas voltas estão sendo prejudicadas.
— Ele faz isso semana após semana com vários pilotos, e todo mundo aceita isso. Eu não vou aceitar alguém que me prejudica desta forma e age por aí como se fosse maior e melhor que todo mundo. Alguém tem que fazer frente a esse cara.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
FIA explica advertência aplicada a Verstappen
Na justificativa da decisão, os comissários apontaram que Verstappen mudou de direção enquanto freava de maneira considerada imprevisível. A movimentação levou Russell a buscar a parte interna da curva para tentar evitar uma colisão mais forte.
Apesar de entenderem que a condução do holandês ficou abaixo do padrão esperado, os responsáveis pela análise avaliaram que a situação não justificava uma punição mais severa.
➡️ Bortoleto critica desempenho da Audi em Las Vegas e chama ida ao Q2 de milagre
A FIA também registrou que os pilotos mencionaram os chamados "acordos de cavalheiros", entendimentos informais utilizados durante as voltas de preparação. No entanto, os comissários esclareceram que esse aspecto teve pouca influência na decisão, baseada principalmente no posicionamento e nos movimentos dos dois carros.
Verstappen e Russell dividem primeira fila em Las Vegas
O incidente ganhou ainda mais repercussão porque Verstappen e Russell vão dividir a primeira fila do grid de largada do GP de Las Vegas. O piloto da Red Bull conquistou a pole position, enquanto o britânico da Mercedes garantiu o segundo lugar.
Na entrevista coletiva realizada depois da classificação, os dois foram questionados sobre o episódio, mas evitaram prolongar a discussão.
Verstappen minimizou a situação ao afirmar que "nada aconteceu". Russell, por sua vez, resumiu sua avaliação dizendo que tudo pareceu "bastante claro".
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
Mais LANCE!
Bortoleto critica desempenho da Audi em Las Vegas e chama ida ao Q2 de milagre
Brasileiro sofre com prolemas no carro neste final de semana
GP de Las Vegas: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1
Gabriel Bortoleto ficou em 13º, enquanto Rafa Câmara largará em 15º
Antonelli é o mais rápido, mas Verstappen fica com a 21ª pole da F1 2026
Gabriel Bortoleto ficou em 13º, enquanto Rafa Câmara largará em 15º
Ferrari tem eliminação dupla na F1 e registra feito negativo pela primeira vez desde 2025
Charles Leclerc e Lewis Hamilton foram eliminados no Q2
Bortoleto elimina Rafa Câmara da classificação, mas também cai no GP de Las Vegas de F1
Última sessão ficou sem brasileiros, que foram eliminados no Q1 e no Q2
Volta a volta da pole de Verstappen no GP de Las Vegas pela F1 2026
Sessão definiu a vigésima primeira pole position da temporada de 2026
Russell desbanca Antonelli e lidera último treino do GP de Las Vegas na F1
Acompanhe volta a volta da terceira atividade em Las Vegas
Publicação de equipe da F2 coloca em dúvida futuro de Rafa Câmara na F1 2026
Piloto brasileiro está dividido entre seguir na F1 ou voltar à categoria de base
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de Las Vegas neste sábado (21)
A última etapa nos Estados Unidos acontece entre os dias 19 e 22 de novembro
Com títulos definidos, F1 tem disputa milionária na reta final da temporada
Equipes ainda disputam posições que podem representar milhões em premiação
Lewis Hamilton mudou a história da F1 dentro e fora das pistas
Britânico é o primeiro e único negro a disputar uma corrida na elite do automobilismo
Bortoleto diz 'se sentir bem' após problema no TL2 em Las Vegas
Brasileiro abandonou a sessão antes do fim por conta de intercorrência no carro
F1: cinco pilotos disputam GP de Las Vegas com punições no grid
Carros de Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Oliver Bearman, Carlos Sainz e Lance Stroll tiveram suas unidades de potência modificadas
Duas décadas antes de Hamilton: o primeiro piloto negro a guiar um carro de F1
Willy T. Ribbs esteve na elite do automobilismo em treinos na temporada de 1985
Com tempo zerado, Russell supera Leclerc e lidera treino livre 2 do GP de Las Vegas
Acompanhe volta a volta da segunda atividade em Las Vegas
Antonelli e Piastri são punidos na F1 antes do início do GP de Las Vegas
Ambos os pilotos receberam atualizações em suas unidades de potências
Pérez lidera treino livre 1 sem tempos marcados no GP de Las Vegas
Acompanhe volta a volta da primeira atividade em Las Vegas
Piastri fala pela primeira vez sobre rompimento com Webber na F1
Fim da parceria entre os australianos foi anunciada no início de novembro
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de Las Vegas nesta quinta-feira (19)
Programação desta quinta-feira (19) marca início das atividades em Las Vegas
Rafa Câmara vive dilema entre título da Fórmula 2 e preparação para a F1
Brasileiro avalia disputar as últimas etapas da Fórmula 2 ou priorizar a experiência na principal categoria do automobilismo