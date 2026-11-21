George Russell demonstrou irritação com Max Verstappen após um incidente entre os dois durante o terceiro treino livre para o GP de Las Vegas de Fórmula 1, nesta sexta-feira (21). O britânico da Mercedes criticou a postura do tetracampeão mundial e afirmou que não pretende aceitar atitudes que, na sua avaliação, prejudicam os adversários na pista.

O episódio aconteceu nos minutos finais da atividade, quando faltavam aproximadamente três minutos para a bandeirada. Os dois pilotos estavam em ritmo lento, preparando os carros para iniciar voltas rápidas, quando Verstappen ultrapassou Russell. O britânico recuperou a posição pouco depois, mas os carros acabaram se tocando na entrada de uma curva. Com a manobra, o holandês passou perto do muro.

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Após analisar o incidente, os comissários da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiram aplicar apenas uma advertência a Verstappen. A decisão, no entanto, não impediu que Russell manifestasse publicamente sua insatisfação com o comportamento do rival.

Russell critica postura de Verstappen na Fórmula 1

Em entrevista à "Sky Sport Itália", Russell considerou adequada a advertência aplicada pelos comissários, mas questionou a maneira como Verstappen conduziu a disputa durante a volta de preparação. Para o piloto da Mercedes, ultrapassar um adversário que está iniciando uma volta rápida pode comprometer sua tentativa de classificação, mesmo que não exista uma regra específica proibindo esse tipo de movimento.

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— Eu acho que a advertência está de bom tamanho, mas sabe… não há nada nas regras que diga que você não pode ultrapassar alguém que está iniciando a volta, mas quando você faz isso, você está prejudicando essa pessoa.

Na sequência, Russell ampliou as críticas e declarou que o comportamento do holandês não seria um caso isolado. O britânico também deixou claro que pretende reagir quando considerar que suas voltas estão sendo prejudicadas.

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— Ele faz isso semana após semana com vários pilotos, e todo mundo aceita isso. Eu não vou aceitar alguém que me prejudica desta forma e age por aí como se fosse maior e melhor que todo mundo. Alguém tem que fazer frente a esse cara.

Verstappen, Antonelli e Russell na coletiva após classificação do GP de Las Vegas de F1 (Foto: CLIVE ROSE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)

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FIA explica advertência aplicada a Verstappen

Na justificativa da decisão, os comissários apontaram que Verstappen mudou de direção enquanto freava de maneira considerada imprevisível. A movimentação levou Russell a buscar a parte interna da curva para tentar evitar uma colisão mais forte.

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Apesar de entenderem que a condução do holandês ficou abaixo do padrão esperado, os responsáveis pela análise avaliaram que a situação não justificava uma punição mais severa.

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A FIA também registrou que os pilotos mencionaram os chamados "acordos de cavalheiros", entendimentos informais utilizados durante as voltas de preparação. No entanto, os comissários esclareceram que esse aspecto teve pouca influência na decisão, baseada principalmente no posicionamento e nos movimentos dos dois carros.

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Verstappen e Russell dividem primeira fila em Las Vegas

O incidente ganhou ainda mais repercussão porque Verstappen e Russell vão dividir a primeira fila do grid de largada do GP de Las Vegas. O piloto da Red Bull conquistou a pole position, enquanto o britânico da Mercedes garantiu o segundo lugar.

Na entrevista coletiva realizada depois da classificação, os dois foram questionados sobre o episódio, mas evitaram prolongar a discussão.

Verstappen minimizou a situação ao afirmar que "nada aconteceu". Russell, por sua vez, resumiu sua avaliação dizendo que tudo pareceu "bastante claro".

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.