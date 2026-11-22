A vigésima etapa da Fórmula 1 de 2026 está perto do fim. Os pilotos estão de volta ao Circuito Urbano de Las Vegas neste domingo (22) para a corrida principal, após a pole position de Max Verstappen. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.



ATUALIZAÇÃO: Bortoleto é 11º, e Câmara é 14º. Pódio: Verstappen (1º), Russell (2º) e Gasly (3º).

Acompanhe a corrida do GP de Las Vegas de F1

*EM ATUALIZAÇÃO

34/50 - O momento é todo da McLaren? Chegou a vez de Piastri fazer nova ultrapassagem. Agora, contra Antonelli, que cai para 5º.

34/50 - E Norris segue escalando o pelotão. O britânico chegou a superar Verstappen, mas volta ao segundo lugar.

33/50 - Gasly perde posição para Antonelli.

33/50 - O alemão da Audi, na sequência, supera também o companheiro Bortoleto.

32/50 - Rafael leva a melhor sobre Fernando e é o novo 14º - logo atrás de Bearman, que perdeu espaço para Hulkenberg.

32/50 - Gabriel chega a ser superado por Ollie, mas recupera e mantém 11ª colocação.

31/50 - Gasly é passado por Norris e perde vaga no pódio.

29/50 - Enquanto isso, Bortoleto volta a ficar fora da zona de pontuação ao ser ultrapassado por Sainz.

29/50 - Mais uma vez, Russell assume a ponta parcialmente, mas logo é superado por Verstappen. O holandês não larga esse topo por nada!

28/50 - Rafael ultrapassa Stroll e é novo 15º.

27/50 - Não deu para Bortoleto... o piloto da Audi perde espaço para Piastri e Hamilton, caindo para 10º.

27/50 - Após a nova parada, Hadjar retorna à disputa em 19º lugar. Ele foi de terceiro para a lanterna.

27/50 - Hadjar é chamado de volta aos boxes.

26/50 - Asa dianteira de Hadjar! O francês sofre com a relargada e cai na tabela.

26/50 - Bortoleto perde posição para Colapinto na relargada.

26/50 - Bandeira verde, e Max Verstappen dá o ponta pé "inicial".

25/50 - Metade da prova, e o top-10 segue assim:

1º. VER

2º. RUS

3º. HAD

4º. GAS

5º. ANT

6º. NOR

7º. LEC

8º. BOR

9º. COL

10º. SAI

25/50 - Safety car está de saída!

23/50 - Destaque para a estratégia da Audi com a parada rápida. Bortoleto está na zona de pontuação, em oitavo.

22/50 - Nova parada do Rafael, ainda sob safety car. Decisão da Haas busca manter o brasileiro com o melhor pneu para a reta final da corrida.

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21/50 - Novo problema para a Racing Bulls. Além dos problemas no carro de Lawson, Lindblad perde o controle, roda e precisa abandonar a prova.

21/50 - Hamilton entra para o pit stop e cumpre a penalização. Por isso, quanto volta, vai para 14º.

20/50 - Pilotos e equipes aproveitam a oportunidade para realizar a primeira parada. Apenas Hamilton e Stroll se mantiveram fora dos boxes.

19/50 - Safety car vai para a pista!

19/50 - Pérez tenta a ultrapassagem sobre Rafa e acaba batendo no brasileiro, que roda. Já o méxico também perde o controle do carro e bate no muro.

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19/50 - Como está virando costume, Verstappen dá o troco no britânico da Mercedes logo em seguida.

18/50 - Energia nas retas faz uma grande diferença, e Russell consegue superar Verstappen.

18/50 - Bortoleto leva a melhor sobre Sainz e está em 12º, enquanto Câmara supera Pérez e vai para 16º.

FIA anuncia punição de 10 segundos para Lewis Hamilton.

17/50 - Antonelli cola no pódio! O italiano sobe para 4º ao superar Gasly.

Incidente entre Hamilton e Norris será investigado. O heptacampeão pode ser punido por ter saído do traçado e ganhado vantagem na disputa contra o compatriota.

15/50 - Não dá nem tempo de comemorar... Verstappen retoma a liderança na abertura da 15ª volta.

14/50 - Agora sim a ultrapassagem! Russell supera Verstappen e é o novo líder!

12/50 - Enquanto isso, Antonelli supera também Lindblad e chega ao top-5.

12/50 - Norris leva a pior para a dupla da Ferrari e perde duas posições.

11/50 - Antonelli ultrapassa Norris e é o novo 6º colocado.

11/50 - Hadjar reconquista sua vaga no pódio ao superar Gasly.

10/50 - Russell volta à viceliderança, enquanto Hadjar perde posição também para Gasly.

9/50 - Bortoleto ultrapassa Hulkenberg e retorna à sua posição original, a 13º.

9/50 - Hadjar no topo. Verstappen no topo. E segue a dança das cadeiras no pódio.

7/50 - Não demorou para Antonelli reconquistar a 7ª contra Hamilton.

7/50 - Primeira ultrapassagem de Rafa Câmara, que deixa Fernando Alonso para trás e vai para 17º.

7/50 - Disputa intensa entre Russell e Hadjar. O veterano da Mercedes subiu e logo caiu de novo.

6/50 - Belas corridas de recuperação de Hamilton e Piastri. Enquanto o britânico supera Antonelli pela sétima posição, o australiano entra na zona de pontuação ao passar Colapinto.

5/50 - No meio da confusão, até Lindblad chegou a ultrapassar Russell, que respondeu e retornou ao pódio.

4/50 - Hadjar leva a melhor sobre Russell. O britânico até respondeu e tomou de volta a posição, mas a recuperação demorou pouco, e o piloto da Red Bull fica com a segunda colocação.

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4/50 - Bortoleto chega a ganhar a posição de Hulkenberg, mas volta a ser superado pelo companheiro na sequência.

3/50 - E a escala de Piastri continua. Agora, foi a vez de Carlos Sainz ser superado pelo australiano.

3/50 - Verstappen havia sido superado por George, mas não demora para recuperar a liderança já no início da terceira volta.

1/50 - Início excelente de Isack Hadjar. O francês ultrapassa Norris e entre no pódio.

1/50 - Dupla da Audi, com Bortoleto e Hulkenberg, perde espaço para Piastri. O australiano ganha cinco posições desde a largada e vai para 12º.

1/50 - Gabriel Bortoleto tem largada sólida e não perde posição, diferente de Rafael Câmara, que logo perde três colocações - de 15º a 18º.

1/50 - Boa largada de Max Verstappen, que confirma a pole position. George Russell e Lando Norris também mantêm posições e fecham o top-3.

COMEÇA A CORRIDA!

Problemas para a Williams! Com problema no carro, Alex Albon está fora da disputa.

De olho nas estratégias: apenas Kimi Antonelli, Liam Lawson e Oliver Bearman utilizam pneus médios. O resto do pelotão está de compostos macios.

Pilotos saem para a volta de aquecimento.

Relembre como foi o GP de São Paulo:

Faltam apenas 30 minutos para o início da corrida da F1

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Desempenho dos brasileiros na classificação

A classificação teve um desfecho complicado para os representantes do Brasil em Las Vegas. Gabriel Bortoleto conseguiu avançar ao Q2 depois de uma disputa direta com Rafael Câmara nos instantes finais da primeira fase. O piloto da Haas chegou a melhorar sua marca e deixar o compatriota na zona de eliminação, mas o representante da Audi respondeu logo depois e garantiu a passagem. Câmara, que também teve um susto ao rodar na curva 1 durante sua primeira tentativa, terminou o Q1 em 17º.

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A participação de Bortoleto, porém, também chegou ao fim na segunda fase. O brasileiro não conseguiu encaixar uma boa volta inicial e, na tentativa seguinte, teve sua volta prejudicada por um erro de Nico Hulkenberg, que travou as rodas enquanto ajudava o companheiro com o vácuo. Sem uma nova oportunidade de melhorar o tempo, o piloto da Audi terminou em 15º. Com as punições aplicadas após a classificação, Bortoleto largará em 13º, enquanto Câmara ocupará a 15ª posição no grid.