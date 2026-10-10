Gabriel Bortoleto não conseguiu repetir em Singapura a volta que havia feito na classificação do GP do Bahrein. Eliminado no Q2, o brasileiro largará apenas em 14º na corrida deste domingo (11), depois de passar reto na curva 14 durante sua última tentativa. Após a sessão, ele reconheceu que tentou forçar demais justamente quando precisava encontrar uma volta perfeita para avançar ao Q3.

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A situação começou de maneira promissora. Bortoleto chegou a ocupar a quinta colocação no início do Q2, mas perdeu posições conforme os adversários melhoraram seus tempos. Na última tentativa, portanto, era preciso baixar a marca para escapar da zona de eliminação.

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Foi justamente nesse momento que a classificação escapou. Ao frear tarde demais na curva 14, o piloto da Audi passou reto e perdeu a volta que poderia colocá-lo novamente na disputa pelas primeiras posições. Ao fim, ficou em 15º, mas garantiu a subida de posição devido a uma punição de George Russell.

— Na minha última volta, acho que ali, na minha volta, eu a perdi. Sinceramente, eu acho que eu estava tentando um pouquinho demais. Eu sabia que precisava colocar uma volta muito boa agora no final, acabei freando muito dentro, acho que foi na curva 14, passei reto e perdi tudo naquela volta — explicou Bortoleto ao SporTV.

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Bortoleto não culpa balanço do carro

Durante a classificação, a Audi também apresentou um comportamento que não agradou completamente ao brasileiro. A traseira do carro estava mais solta do que o desejado, mas o piloto não atribuiu o resultado diretamente a esse fator. Para Bortoleto, encontrar o equilíbrio perfeito é algo raro na Fórmula 1. O problema, desta vez, esteve mais na execução da volta decisiva do que na capacidade do carro de entregar desempenho.

— Na classificação estava traseiro demais. Obviamente, na corrida eu não consegui sentir nada, porque eu fui tirado na primeira volta de relargada. Mas isso é balanço, isso não tem nada a ver, eu acho, com a performance em si. Você nunca vai ter um balanço perfeito, em que você vai e fala: "Nossa, aqui saiu perfeito". Até tem, mas essas são as boas classificações.

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A comparação com a etapa anterior também apareceu na análise. Na Malásia, Bortoleto havia conseguido uma volta que considerou excepcional e chegou a utilizar aquele desempenho como referência para tentar extrair ainda mais do carro em Marina Bay. Desta vez, porém, a tentativa acabou passando do limite.

— Hoje a gente teve uma classificação que não foi das melhores, mas é isso. Eu não tenho como culpar o balanço nisso. Acho que só não encaixou a volta. Semana passada, na Malásia, foi uma volta incrível. Hoje passei reto tentando fazer uma igual àquela e não deu certo.

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Bortoleto terá corrida de recuperação

A 14ª posição deixa o brasileiro em uma situação complicada para a corrida principal. Além da largada distante da zona de pontuação, Bortoleto chega ao domingo depois de abandonar a Sprint, quando foi atingido por Alex Albon durante a relargada.

Na prova curta, os abandonos abriram espaço para uma recuperação que acabou não acontecendo, já que deixou a disputa ainda na sétima volta. Agora, será preciso aproveitar qualquer oportunidade novamente para tentar avançar no pelotão e transformar o ritmo da Audi em um resultado positivo.

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A corrida acontece neste domingo, às 9h (horário de Brasília), com Max Verstappen na pole position, Charles Leclerc em segundo e Lewis Hamilton fechando a primeira fila.