Batida na sprint faz Bortoleto virar dúvida para classificação da F1

Gabriel Bortoleto virou dúvida para a classificação do GP de Singapura de Fórmula 1 após abandonar a corrida Sprint deste sábado (10). Na sétima volta, o brasileiro foi atingido por Alex Albon e precisou recolher o carro da Audi. Para a sorte do piloto, porém, o dano parece não ter sido grave, e a expectativa é que a equipe consiga deixar o monoposto pronto para a sessão que define o grid da corrida de domingo (11).

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Bortoleto largou em 14º na Sprint e perdeu três posições logo na primeira volta. Com uma sequência de abandonos ao longo da prova, o brasileiro chegou a ganhar posições e apareceu em 13º antes da relargada. A oportunidade de avançar, no entanto, acabou justamente quando a corrida foi retomada.

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Albon atingiu a traseira da Audi de Bortoleto, causando danos no carro e obrigando o brasileiro a abandonar a prova. O incidente será analisado pelos comissários após a Sprint, e uma decisão é esperada antes da classificação, marcada para as 10h (horário de Brasília).

Bortoleto garante presença na classificação

Apesar do abandono e da necessidade de reparos no carro, Gabriel afirmou que o dano não é suficiente para tirá-lo da classificação. O piloto da Audi lamentou principalmente a oportunidade perdida em uma corrida marcada por diversos incidentes.

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— Não, vai acertar. O dano não é grande, é bem pequeno, mas suficiente para ter que retirar o carro. Vai arrumar para a classificação, mas estou desapontado porque, em uma corrida tão caótica como essa, alguma coisa podia sair, ainda mais com as McLarens batendo no final. Quem sabe não caía um pontinho no nosso colo? Mas não tem o que fazer, não tem como ficar falando "e se?". Agora é focar na classificação — afirmou Bortoleto em entrevista ao SporTV.

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A Sprint teve nove abandonos nas 20 voltas disputadas, entre acidentes e problemas mecânicos. Bortoleto estava em 13º no momento da batida e poderia continuar avançando caso permanecesse na pista nas voltas seguintes. Além do brasileiro, Oscar Piastri, Alexander Albon, Valtteri Bottas, Franco Colapinto, Isack Hadjar, George Russell, Sergio Pérez e Lance Stroll deixaram a disputa.

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Além disso, o atraso provocado pela chuva no início da Sprint pode ajudar a Audi a ganhar alguns minutos extras para trabalhar no carro antes da classificação. A equipe agora corre contra o tempo para reparar a Audi de Bortoleto e garantir a presença do brasileiro na disputa pelo grid do GP de Singapura.