Se antes o espetáculo da NFL se limitava ao que acontecia entre touchdowns e tackles, hoje o show tem se estendido cada vez mais para os bastidores. A explosão de documentários sobre a liga, liderada por sucessos como "Quarterback" e "Receiver", da Netflix, e "Hard Knocks", da HBO, além de diversas produções autorais dos times, mostra uma mudança clara de comportamento: o fã quer mais do que o jogo. Quer intimidade. Quer drama. Quer verdade.

Em plena offseason, os conteúdos audiovisuais têm preenchido o espaço que os jogos deixam e passaram a atingir bons níveis de audiência. Apenas nos Estados Unidos, houve um aumento de 18% do tempo médio semanal gasto com streaming de vídeo, com um crescimento anual de 143,2 bilhões de minutos transmitidos para 169,4 bilhões entre fevereiro de 2021 e fevereiro de 2022, segundo relatório da Nielsen. O relatório revelou ainda que o consumo de serviços de streaming deve continuar crescendo, com 93% dos norte-americanos relatando que pretendem aumentar seus serviços pagos de streaming ou manter seus planos atuais.

Lançado pela Netflix em 2023, Quarterback acompanhou a temporada de Patrick Mahomes, Kirk Cousins e Marcus Mariota com um nível de acesso sem precedentes. Câmeras dentro de casa, no vestiário, nos momentos de alegria e nas crises familiares. A série foi um sucesso imediato e colocou em pauta uma nova forma de consumir a NFL: não só torcer, mas se conectar emocionalmente com os atletas.

O resultado foi tão impactante que a própria NFL confirmou, em 2024, que novas séries do gênero estavam em produção e, em 2025, teremos uma segunda temporada deste título. Algumas franquias passaram a lançar minisséries próprias no Youtube, mirando especialmente o público mais jovem e global que acompanha menos os jogos inteiros, mas consome bastante conteúdo sob demanda.

Veterano entre os bastidores da NFL, Hard Knocks, da HBO, foi por anos uma série para os fãs mais "hardcores" da liga. Mas com o crescimento da cultura de streaming e das redes sociais, o programa deixou de ser nichado e passou a ser comentado até por quem nunca viu um jogo inteiro.

As temporadas com os Jets (2023) e os Cowboys (2024) viralizaram no Tiktok e no Instagram, impulsionadas por momentos espontâneos, discursos motivacionais e bastidores tensos das decisões de elenco.

Para a NFL, o crescimento desse formato é estratégico. Mostrar os jogadores com suas jornadas de superação e ampliar o alcance da liga para além dos fãs tradicionais. Franquias como Kansas City Chiefs, Detroit Lions e Miami Dolphins já têm equipes internas de conteúdo que operam quase como produtoras independentes. Os bastidores agora não são apenas mostrados: são roteirizados, dirigidos e pensados para engajar.

O público brasileiro também embarcou nessa febre. O sucesso das páginas especializadas no Instagram e TikTok da NFL Brasil mostra uma sede por bastidores, cultura e lifestyle dos atletas. E, agora, com o jogo entre Chargers e Chiefs marcado para setembro, em São Paulo, é esperado que parte dos bastidores da viagem também sejam registrados em formato de conteúdo. A tendência é que, cada vez mais, a história fora de campo seja tão relevante quanto a dentro das quatro linhas.