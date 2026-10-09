AO VIVO: siga o único treino livre do GP de Singapura pela F1 2026
Acompanhe volta a volta da primeira atividade em Marina Bay
A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (2) às atividades do GP de Singapura 2026. A etapa é disputada no Circuito de Marina Bay e começou com o primeiro treino livre no início da madrugada. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
Acompanhe o TL
*EM ATUALIZAÇÃO
- Leclerc pula para segundo a 0,034 segundos de Antonelli, na liderança.
- Fim dos primeiros 30 minutos de sessão, e o top-10 é:
1. ANT
2. RUS
3. LEC
4. HAD
5. PIA
6. NOR
7. HAM
8. HUL
9. VER
10. GAS
- Tirando a dupla da Cadillac, todo o pelotão utiliza compostos duros.
- E lá vem o líder da F1! Kimi Antonelli é o novo líder também do treino em Singapura.
- Leclerc voltou ao topo, mas logo foi superado por Russell.
- É tempo rápido atrás de tempo rápido...
- Enquanto isso, Lando Norris tomou a liderança de Russell, ao virar 1m34s367.
- Com a melhora dos rivais, o brasileiro cai na tabela, mas se destaca como melhor piloto fora das quatro potências - McLaren, Red Bull, Mercedes e Ferrari.
- Bortoleto consegue melhorar seu tempo e marca sexta melhor volta do grid.
- Chegou a vez de Charles Leclerc ir ao topo!
- Gabriel Bortoleto também marcou o tempo e está em 10º.
- Max Verstappen registra volta bem rápida e assume a ponta com 1m35s641.
- No fim da fila, está Isack Hadjar.
- Gabriel Bortoleto também saiu dos boxes junto com o grupo.
- O primeiro piloto a ir para a pista foi Franco Colapinto, seguido de todo o pelotão, que não parecia querer perder tempo para o início da ação.
COMEÇOU!
- Primeiro treino livre do GP de Singapura começa em 15 minutos
- Relembre o GP do Bahrein:
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E os horários do GP de Singapura?
SEXTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre - 05h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação Sprint - 09h30 (de Brasília)
➡️ Bortoleto terá desafio incomum no GP de Singapura da F1
➡️ F1 adere mudanças após falha que causou caos no GP do Bahrein
O GP de Singapura fecha um ciclo de três disputas consecutivas na Ásia. A gira teve início no último fim de semana de setembro, no Azerbaijão, e continuou no Bahrein. Por conta da guerra no Oriente Médio, este ano a corrida aconteceu excepcionalmente no Circuito de Sepang, na Malásia.
A oito etapas do fim do calendário, Kimi Antonelli segue disparado na liderança do mundial de pilotos. Com o segundo lugar na Malásia, o prospecto italiano da Mercedes chegou a 320 pontos, 84 a mais que o vice e companheiro de equipe, George Russell.
Atrás, aparecem Lewis Hamilton e Charles Leclerc, da Ferrari, com 214 e 191 pontos, respectivamente. Lando Norris, da McLaren, fecha o top-5 com os mesmos 188 pontos de Max Verstappen. O piloto da Red Bull conquistou sua primeira vitória do ano neste domingo (4), no GP do Bahrein.
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