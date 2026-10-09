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AO VIVO: siga o único treino livre do GP de Singapura pela F1 2026

Acompanhe volta a volta da primeira atividade em Marina Bay

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 05:15
Atualizado há 1 minutos
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GP do Bahrein consagrou Max Verstappen como vencedor
GP do Bahrein consagrou Max Verstappen como vencedor (Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP)

A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (2) às atividades do GP de Singapura 2026. A etapa é disputada no Circuito de Marina Bay e começou com o primeiro treino livre no início da madrugada. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

Acompanhe o TL

*EM ATUALIZAÇÃO

  • Leclerc pula para segundo a 0,034 segundos de Antonelli, na liderança.
  • Fim dos primeiros 30 minutos de sessão, e o top-10 é:
    1. ANT
    2. RUS
    3. LEC
    4. HAD
    5. PIA
    6. NOR
    7. HAM
    8. HUL
    9. VER
    10. GAS
  • Tirando a dupla da Cadillac, todo o pelotão utiliza compostos duros.
  • E lá vem o líder da F1! Kimi Antonelli é o novo líder também do treino em Singapura.
  1. Leclerc voltou ao topo, mas logo foi superado por Russell.
  • É tempo rápido atrás de tempo rápido...
  • Enquanto isso, Lando Norris tomou a liderança de Russell, ao virar 1m34s367.
  • Com a melhora dos rivais, o brasileiro cai na tabela, mas se destaca como melhor piloto fora das quatro potências - McLaren, Red Bull, Mercedes e Ferrari.
  1. Bortoleto consegue melhorar seu tempo e marca sexta melhor volta do grid.
  • Chegou a vez de Charles Leclerc ir ao topo!
  1. Gabriel Bortoleto também marcou o tempo e está em 10º.
  1. Max Verstappen registra volta bem rápida e assume a ponta com 1m35s641.
  • No fim da fila, está Isack Hadjar.
  1. Gabriel Bortoleto também saiu dos boxes junto com o grupo.
  1. O primeiro piloto a ir para a pista foi Franco Colapinto, seguido de todo o pelotão, que não parecia querer perder tempo para o início da ação.

COMEÇOU!

  • Primeiro treino livre do GP de Singapura começa em 15 minutos
  • Relembre o GP do Bahrein:

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E os horários do GP de Singapura?

SEXTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre - 05h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação Sprint - 09h30 (de Brasília)

➡️ Bortoleto terá desafio incomum no GP de Singapura da F1
➡️ F1 adere mudanças após falha que causou caos no GP do Bahrein

O GP de Singapura fecha um ciclo de três disputas consecutivas na Ásia. A gira teve início no último fim de semana de setembro, no Azerbaijão, e continuou no Bahrein. Por conta da guerra no Oriente Médio, este ano a corrida aconteceu excepcionalmente no Circuito de Sepang, na Malásia.

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A oito etapas do fim do calendário, Kimi Antonelli segue disparado na liderança do mundial de pilotos. Com o segundo lugar na Malásia, o prospecto italiano da Mercedes chegou a 320 pontos, 84 a mais que o vice e companheiro de equipe, George Russell.

Atrás, aparecem Lewis Hamilton e Charles Leclerc, da Ferrari, com 214 e 191 pontos, respectivamente. Lando Norris, da McLaren, fecha o top-5 com os mesmos 188 pontos de Max Verstappen. O piloto da Red Bull conquistou sua primeira vitória do ano neste domingo (4), no GP do Bahrein.

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Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026
Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
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