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Com nove abandonos, Verstappen vence sprint do GP de Singapura da F1

Lewis Hamilton e Charles Leclerc completam pódio, enquanto Gabriel Bortoleto abandona

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 07:34
Atualizado há 0 minutos
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Max Verstappen comemora vitória na sprint do GP de Singapura pela F1 2026
Max Verstappen comemora vitória na sprint do GP de Singapura pela F1 2026 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Max Verstappen confirmou a pole position e venceu a corrida sprint do GP de Singapura de Fórmula 1. Neste sábado (10), o holandês largou mal, mas logo passou a controlar a disputa em Marina Bay e terminou à frente de Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Gabriel Bortoleto sofreu com uma batida e precisou abandonar a prova.

➡️ Volta a volta da vitória de Verstappen na sprint do GP de Singapura pela F1 2026

Como foi a corrida sprint?

A corrida sprint do GP de Singapura começou com atraso por causa da forte chuva em parte do circuito de Marina Bay. Após duas voltas de formação e reconhecimento sob Safety Car, a prova foi reduzida para 20 voltas. Na largada, George Russell aproveitou bem a primeira fila e conseguiu superar Max Verstappen para assumir a liderança, enquanto Lewis Hamilton também ganhou posições e apareceu em terceiro.

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Gabriel Bortoleto, por sua vez, não teve uma boa saída. O brasileiro largou em 14º e perdeu três posições logo nos primeiros metros, caindo para o 17º lugar. Pouco depois, a corrida teve sua primeira grande interrupção: Russell perdeu o controle do carro na reta principal, bateu no muro e provocou a entrada do Safety Car.

George Russell perde controle do carro e roda na sprint do GP de Singapura pela F1 2026
George Russell perde controle do carro e roda na sprint do GP de Singapura pela F1 2026 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

A situação ficou ainda mais complicada porque o acidente aconteceu justamente na reta principal. Para permitir a retirada da Mercedes, a direção de prova determinou que os pilotos passassem pela pit lane durante algumas voltas. Nesse período, Lance Stroll também abandonou após um incidente com Sergio Pérez.

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Na terceira volta, Isack Hadjar comunicou um problema no motor e deixou a corrida. Pouco depois, Franco Colapinto também ficou parado na pista, enquanto Arvid Lindblad rodou e caiu para o fim do pelotão. A sequência de incidentes manteve o Safety Car na pista e dificultou o andamento da Sprint.

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A relargada aconteceu na sexta volta, quando Verstappen acelerou e voltou a controlar o ritmo da prova. Bortoleto, porém, teve novos problemas logo depois. Na sétima volta, o brasileiro precisou recolher sua Audi e abandonar a Sprint. O replay mostrou que o carro havia sido atingido por Alex Albon, em um contato que acabou provocando o problema que encerrou a participação do brasileiro.

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Na frente, Verstappen começou a abrir vantagem sobre Hamilton. Na 12ª volta, o holandês já tinha dois segundos de frente para o britânico, diferença que aumentou ainda mais nas voltas seguintes. Enquanto isso, Nico Hülkenberg ganhou uma posição ao ultrapassar Pierre Gasly, que saiu da pista durante a disputa e reclamou da falta de espaço.

Na reta final, a briga pelo pódio ficou bastante apertada. Charles Leclerc, Oscar Piastri e Lando Norris chegaram à 18ª volta separados por menos de um segundo, aumentando a expectativa por uma disputa intensa pelas posições seguintes.

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A situação, porém, mudou completamente na última volta. Piastri e Norris se tocaram e rodaram, provocando uma queda dos dois na classificação. O australiano não conseguiu retornar à pista e abandonou a corrida. Verstappen, que já havia aberto a última volta com vantagem confortável, cruzou a linha de chegada em primeiro e confirmou a vitória na Sprint de Singapura.

Resultado final da sprint do GP de Singapura

Pos.PilotoEquipeGap

1

Max Verstappen

Red Bull

2

Lewis Hamilton

Ferrari

+2.591

3

Charles Leclerc

Ferrari

+16.871

4

Kimi Antonelli

Mercedes

+17.238

5

Liam Lawson

Racing Bulls

+20.632

6

Oliver Bearman

Haas

+24.321

7

Nico Hülkenberg

Audi

+27.525

8

Lando Norris

McLaren

+28.272

9

Pierre Gasly

Alpine

+36.220

10

Esteban Ocon

Haas

+37.640

11

Fernando Alonso

Aston Martin

+50.464

12

Carlos Sainz

Williams

+52.467

13

Arvid Lindblad

Racing Bulls

+55.792

14

Oscar Piastri

McLaren

Abandonou

15

Alexander Albon

Williams

Abandonou

16

Gabriel Bortoleto

Audi

Abandonou

17

Valtteri Bottas

Cadillac

Abandonou

18

Franco Colapinto

Alpine

Abandonou

19

Isack Hadjar

Red Bull

Abandonou

20

George Russell

Mercedes

Abandonou

21

Sergio Pérez

Cadillac

Abandonou

22

Lance Stroll

Aston Martin

Abandonou

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