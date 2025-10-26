AO VIVO: Acompanhe o GP do México de F1

A Fórmula 1 (F1) realiza, neste domingo (26), a corrida do Grande Prêmio (GP) do México, 20ª etapa da temporada de 2025. A prova acontece na Cidade do México, no Circuito Hermanos Rodríguez, às 17h (de Brasília). Lando Norris larga na pole position, seguido por Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Bortoleto se classificou em 16º. A corrida terá transmissão da Band e F1TV. Acompanhe ao vivo no Lance!

Como está sendo a corrida do GP do México de F1?

12/71 - Norris segue à frente; Leclerc está 3 segundos atrás

11/71 - Piastri ultrapassa Tsunoda e é o oitavo colocado

9/71 - Bortoleto chega à 12ª posição

8/71 - FIA investiga movimento de Hamilton

6/71 - Hamilton corta a curva

5/71 - Piastri ocupa a nona posição

4/71 - Norris lidera a prova; Leclerc é o segundo

1/71 - Verstappen escapa da pista, mas consegue voltar

🟢1/71 - FOI DADA A LARGADA

17h00 - Carros partem para a volta de apresentação

16h58 - Lando Norris larga na pole position com Charles Leclerc logo atrás

16h30 - 30 minutos para a corrida!

Classificação do GP do México de F1

Lando Norris foi o líder da classificação para o Grande Prêmio do México (F1). Com o resultado, o piloto da McLaren largará na frente no Circuito Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. Leclerc será o segundo e Hamilton, o terceiro. Gabriel Bortoleto foi novamente eliminado no Q1 e começará a corrida na 16ª posição.

Norris assumiu a ponta nos últimos minutos da sessão de classificação, em uma volta de 1:15:586, que o garantiu a pole. Em momentos finais de várias ultrapassagens, Hamilton chegou ao segundo lugar e empurrou Leclerc para o terceiro. A classificatória ocorreu sem intercorrências.

Oscar Piastri, líder do Mundial de Pilotos, foi apenas o sétimo colocado. Max Verstappen, em uma remontada em busca do título, vai largar na quarta posição. Já Nico Hulkenberg, colega de equipe do Bortoleto, caiu na segunda parte e largará em 13º.

Ficha técnica - GP do México de F1: horário e onde assistir

✅ FICHA TÉCNICA

GP do México

20ª rodada - F1

📆 Data e horário: domingo, 26 de outubro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Cidade do México, no Circuito Hermanos Rodríguez

👁️ Onde assistir: Band e F1TV

