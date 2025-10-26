AO VIVO: Acompanhe o GP do México de F1
Siga etapa em tempo real no Lance!
A Fórmula 1 (F1) realiza, neste domingo (26), a corrida do Grande Prêmio (GP) do México, 20ª etapa da temporada de 2025. A prova acontece na Cidade do México, no Circuito Hermanos Rodríguez, às 17h (de Brasília). Lando Norris larga na pole position, seguido por Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Bortoleto se classificou em 16º. A corrida terá transmissão da Band e F1TV. Acompanhe ao vivo no Lance!
Como está sendo a corrida do GP do México de F1?
12/71 - Norris segue à frente; Leclerc está 3 segundos atrás
11/71 - Piastri ultrapassa Tsunoda e é o oitavo colocado
9/71 - Bortoleto chega à 12ª posição
8/71 - FIA investiga movimento de Hamilton
6/71 - Hamilton corta a curva
5/71 - Piastri ocupa a nona posição
4/71 - Norris lidera a prova; Leclerc é o segundo
1/71 - Verstappen escapa da pista, mas consegue voltar
🟢1/71 - FOI DADA A LARGADA
17h00 - Carros partem para a volta de apresentação
16h58 - Lando Norris larga na pole position com Charles Leclerc logo atrás
16h30 - 30 minutos para a corrida!
Classificação do GP do México de F1
Lando Norris foi o líder da classificação para o Grande Prêmio do México (F1). Com o resultado, o piloto da McLaren largará na frente no Circuito Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. Leclerc será o segundo e Hamilton, o terceiro. Gabriel Bortoleto foi novamente eliminado no Q1 e começará a corrida na 16ª posição.
Norris assumiu a ponta nos últimos minutos da sessão de classificação, em uma volta de 1:15:586, que o garantiu a pole. Em momentos finais de várias ultrapassagens, Hamilton chegou ao segundo lugar e empurrou Leclerc para o terceiro. A classificatória ocorreu sem intercorrências.
Oscar Piastri, líder do Mundial de Pilotos, foi apenas o sétimo colocado. Max Verstappen, em uma remontada em busca do título, vai largar na quarta posição. Já Nico Hulkenberg, colega de equipe do Bortoleto, caiu na segunda parte e largará em 13º.
Ficha técnica - GP do México de F1: horário e onde assistir
✅ FICHA TÉCNICA
GP do México
20ª rodada - F1
📆 Data e horário: domingo, 26 de outubro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Cidade do México, no Circuito Hermanos Rodríguez
👁️ Onde assistir: Band e F1TV
