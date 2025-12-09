Aos 82 anos, Helmut Marko encerrou sua trajetória como consultor da Red Bull Racing. A equipe oficializou a saída nesta terça-feira (9), após duas décadas de colaboração que começou com a estreia do time na Fórmula 1 em 2005. O austríaco decidiu não cumprir seu contrato até 2026.

A decisão ocorre após Max Verstappen terminar como vice-campeão mundial, ficando a apenas dois pontos do campeão Lando Norris. O próprio Marko procurou Oliver Mintzlaff, CEO da empresa de energéticos, para comunicar seu desejo de encerrar as atividades ao final deste ano.

Através do perfil oficial da Red Bull, Laurent Mekies, lamentou a saída de Helmut. O CEO ainda destacou a importância do consultor no seu retorno à equipe na temporada deste ano.

— É uma notícia muito triste que Helmut esteja nos deixando. Ele tem sido uma parte integrante da nossa equipe e de todo o programa de automobilismo da Red Bull por mais de duas décadas. Este é, portanto, o fim de um capítulo de notável sucesso. Sua saída deixará um vazio, e sentiremos muito a sua falta — disse Mekies, que completou:

— Em uma nota pessoal, Helmut, junto com Oliver Mintzlaff, foi a força motriz por trás do meu retorno à família Red Bull, primeiro em Faenza e, depois, neste verão, em minha função atual em Milton Keynes.

De piloto a consultor

Antes de assumir a função de consultor, Marko teve carreira como piloto nos anos 70, quando venceu as 24 Horas de Le Mans em 1971 e participou de dez corridas na Fórmula 1. Após uma lesão no olho, o austráco encerrou prematuramente sua carreira, fundou a RSM Marko, equipe que competiu em diversas categorias e posteriormente se transformou na atual academia de pilotos da RBR.

Em seus 20 anos como consultor, Marko contribuiu para a conquista de seis títulos de construtores e oito campeonatos de pilotos. Sua atuação se concentrava nas instalações da Red Bull, com presença constante nos circuitos durante os Grandes Prêmios.

Max Verstappen e Helmut Marko na Red Bull em etapa da F1 (Foto: Red Bull)

Durante seu período na Red Bull, o austríaco foi ainda responsável pela identificação e desenvolvimento de jovens talentos para a F1. Sob sua supervisão, pilotos como Max Verstappen, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz e Pierre Gasly alcançaram a elite do automobilismo.

A Red Bull ainda não divulgou quem substituirá Marko em suas funções ou como a estrutura da equipe será reorganizada após sua saída.