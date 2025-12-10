Hamilton reflete sobre aposentadoria da F1: 'Preocupação com o sonho'

Havia altas expectativas para o primeiro ano de Lewis Hamilton na Ferrari pela Fórmula 1. No entanto, a realidade foi cruel para o britânico, que fez a sua pior temporada na elite do automobilismo mundial até aqui. O piloto terminou a última etapa, a de Abu Dhabi, na oitava posição e refletiu sobre continuar ou não em ação, além de ter revelado o que ainda o move na modalidade.

— É o amor pelo que você faz, o amor pelas corridas. Tenho um apoio incrível das pessoas ao meu redor, dos meus fãs. É essa constante preocupação com o sonho (que me faz continuar). Ainda tenho um sonho no qual tenho esperança em meu coração e é para isso que trabalho — disse Hamilton.

No entanto, o piloto da Ferrari foi sincero quando perguntado sobre o que não sentiria falta na Fórmula 1.

— Mal posso esperar para me afastar de tudo isso. Toda semana, sessões de fotos e todo esse tipo de coisa. Eu espero, um dia, não ter que fazer tudo isso — completou.

Lewis Hamilton, da Ferrari, no GP dos Estados Unidos pela F1 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

A temporada 2025 de Lewis Hamilton na F1

Neste ano, Hamilton não subiu ao pódio em nenhuma corrida principal. Seu melhor resultado foi a vitória na sprint da China. Assim, sem destaques, a temporada foi marcada por um recorde negativo: em sessões de classificação, o heptacampeão se tornou o primeiro piloto da Ferrari a ser eliminado no Q1 em três etapas consecutivas.

Para além disso, em marcas pessoais, Hamilton repetiu uma sequência negativa que não amargava desde 2009. O GP de Abu Dhabi foi o quarta prova consecutiva que o piloto não avançou ao Q3. O piloto terminou o Mundial de Pilotos na sexta posição, com 156 pontos. O grande campeão de 2025 foi Lando Norris, da McLaren, com 423.