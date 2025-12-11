menu hamburguer
Fórmula 1

F1: Hamilton atinge marca cruel na Ferrari

Lewis quadrou uma sequência de 18 anos

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Thiago Fernandes
Dia 11/12/2025
16:24
Ferrari's British driver Lewis Hamilton arrives for the practice session for the United States Formula One Grand Prix at the Circuit of the Americas in Austin, Texas, on October 17, 2025. (Photo by Jim WATSON / AFP)
imagem cameraFerrari's British driver Lewis Hamilton arrives for the practice session for the United States Formula One Grand Prix at the Circuit of the Americas in Austin, Texas, on October 17, 2025. (Photo by Jim WATSON / AFP)
A estreia de Lewis Hamilton na Ferrari, em 2025, encerrou-se com uma marca negativa inédita em sua vitoriosa carreira na Fórmula 1. O heptacampeão mundial, de 40 anos, completou a temporada sem conquistar sequer um pódio, quebrando uma impressionante sequência de 18 anos consecutivos terminando entre os três primeiros. A última corrida, o GP de Abu Dhabi no último domingo, viu o piloto britânico cruzar a linha de chegada na oitava posição.

O resultado estabelece um novo recorde negativo para o piloto, que havia acumulado pódios ininterruptamente entre 2007 e 2024. A sequência, a maior da história da F1, superava a marca de Michael Schumacher, que somou 15 temporadas consecutivas entre 1992 e 2006.

➡️ Lewis Hamilton tece críticas à Ferrari e faz sugestões para F1 2026

Em 24 provas disputadas no campeonato de 2025, o melhor desempenho de Hamilton foi o quarto lugar, alcançado em quatro ocasiões: nos GPs da Emilia-Romagna, Áustria, Inglaterra e Estados Unidos. Antes deste ano atípico, seu menor número de pódios em uma única temporada havia sido cinco, registradas em 2009 (pela McLaren), 2013 e 2024 (ambas pela Mercedes).

Lewis Hamilton e Charles Leclerc, da Ferrari, no GP dos Estados Unidos pela F1 2025 (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)
Lewis Hamilton e Charles Leclerc, da Ferrari, no GP dos Estados Unidos pela F1 2025 (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)

Recorde negativo na Ferrari

Com o jejum, Lewis Hamilton se torna o primeiro piloto a concluir um ano inteiro como titular da Ferrari sem pódios desde o francês Didier Pironi, em 1981. Naquele ano, Pironi participou das 15 corridas sem figurar entre os três primeiros. O piloto britânico também superou outro registro pouco honroso: no GP dos Estados Unidos, alcançou 19 corridas seguidas sem pódios desde sua chegada à escuderia italiana, superando as 18 provas estabelecidas por Pironi entre 1981 e 1982.

Analisando as estreias recentes na Ferrari, Hamilton destoa de seus antecessores. Pilotos como Sebastian Vettel (15 pódios em 2015), Kimi Raikkonen (12 em 2007), Fernando Alonso (10 em 2010) e Charles Leclerc (10 em 2019) tiveram resultados expressivos em seus primeiros anos na equipe.

Nos últimos 50 anos, o caso mais recente de um titular da Ferrari a finalizar uma temporada completa sem pódios, além de Hamilton (2025) e Pironi (1981), foi Kimi Raikkonen em 2014. Naquele ano, em seu retorno à equipe após passagem pela Lotus, o "Homem de Gelo" somou 55 pontos, terminando em 12º na classificação geral. O finlandês, contudo, chegou perto de um pódio no GP de Mônaco, mas um pneu furado, causado pelo retardatário Max Chilton, o fez cair da terceira para a 12ª posição.

Pilotos substitutos em corridas esporádicas, como Nicola Larini e outros cinco competidores, não foram considerados nestas estatísticas.

