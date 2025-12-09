Dirigente da F1 defende fala de pilotos: 'Trabalho melhor'

Fred Vasseur, chefe da Ferrari na Fórmula 1, manifestou apoio público às críticas de Charles Leclerc e Lewis Hamilton sobre o desempenho da equipe, mesmo que as declarações tenham desagradado o presidente John Elkann.

— Não presto atenção à reação na área da TV. O mais importante é ter um piloto que volte e pressione a equipe a fazer um trabalho melhor, a trabalhar em conjunto para buscar resultados superiores. Conheço Charles perfeitamente, ele é sempre um pouco crítico consigo mesmo, com a equipe e com todos, mas sempre com uma dinâmica positiva — disse Vasseur.

Uma temporada para se esquecer

A postura do dirigente francês surge após uma frustrante temporada 2025, na qual a Scuderia não conquistou vitórias e terminou o campeonato de construtores na quarta posição, diferentemente de 2024 – ano em que a Ferrari disputou o título até a última corrida, perdendo para a McLaren –, a equipe enfrentou grandes dificuldades em 2025.

Leclerc e Hamilton, que terminaram em quinto e sexto lugares na classificação de pilotos, respectivamente, não hesitaram em expressar seu descontentamento abertamente após as provas. O tom das declarações, como a de Hamilton que descreveu a situação como "um pesadelo" após um abandono duplo no GP do Brasil, incomodou a cúpula da equipe.

Para Vasseur, a pressão exercida por Leclerc e Hamilton é essencial. "O DNA deles e o meu é tentar forçar a equipe a fazer um trabalho melhor. Isso significa que eles têm de vir até nós, Charles e Lewis, e levar a equipe ao limite. Em todos os lugares, em todas as áreas, e, com certeza, podemos melhorar".

As manifestações dos pilotos provocaram uma reação direta do presidente da Ferrari, John Elkann, que afirmou que a dupla deveria "se concentrar em pilotar e falar menos", gerando discussões no paddock da F1.