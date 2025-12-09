Pódios e corridas na TV aberta? O que se sabe sobre a volta da F1 à Globo

A principal categoria de automobilismo do planeta entra nas férias com uma emissora nova. A Globo assume as transmissões da Fórmula 1 (F1) a partir de 2026. A emissora carioca irá transmitir todas as corridas, treinos e classificações, mas a categoria será concentrada no Sportv. As corridas matinais terão espaço na grade da TV aberta, enquanto as demais serão exibidas em formato compacto no domingo à noite.

Corridas na TV aberta

Na TV aberta, serão transmitidas 15 provas da F1 2025. A emissora priorizou as corridas da madrugada e manhã, se aproveitando do Esporte Espetacular, como acontecia anteriormente. No giro das Américas, com corridas à tarde, somente a etapa de São Paulo terá transmissão.

As provas com transmissão ao vivo na TV aberta são: Austrália, japão, Mônaco, Espanha, Áustria, Inglaterra, Bélgica, Hungria, Holanda, Itália, Espanha, Singapura, São Paulo, Las Vegas e Abu Dhabi. As demais serão exibidas em compacto no domingo à noite. Sobre a equipe de transmissão, na TV aberta os prováveis nomes são Luciano Burti e Everaldo Marques. As reportagens serão com Guilherme Pereira, Marcelo Courrege e Julia Guimarães.

Chamada da F1 2026 na Globo (Fpto: Reprodução / TV Globo)

A exibição de todas as sessões acontecerá no Sportv e Globoplay. O serviço de streaming da F1, o F1TV, seguirá disponível no Brasil, usando a equipe nativa (em inglês) e o áudio da Globo ou Sportv.

Exibição dos pódios

Todas as corridas terão o pódio completo exibido no Sportv. A emissora detalhou no plano de patrocínio que, das 15 corridas com transmissão em TV aberta, seis terão o pódio exibido no Esporte Espetacular. Além disso, a emissora planeja transmitir os pós-corrida também no GE, site de esportes do grupo, isso deve incluir a comemoração dos três primeiros colocados.

O britânico Lando Norris comemora o título da temporada da Fórmula 1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Programas especiais na Globo

A emissora anunciou para o mercado publicitário três séries de reportagens especiais nos programas esportivos e jornalísticos. Elas serão exibidas no Jornal Nacional, Esporte Espetacular e Globo Esporte. Além disso, haverá um boletim da F1 nas sextas-feiras que antecedem as provas transmitidas pela emissora carioca.

O Auto Esporte servirá parcialmente como um pré-corrida, trazendo entrevistas exclusivas, previsão do tempo e matérias especiais sobre a F1 no início das manhãs de domingo.