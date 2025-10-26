Novato da F1 surpreende e é eleito 'piloto do dia' no GP do México
Piloto consegue o melhor resultado da temporada
Neste domingo (26), ocorreu o Grande Prêmio do México de Fórmula 1, no Circuito Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. Lando Norris, da McLaren, largou na pole position e liderou a corrida do início ao fim. No entanto, outro nome foi eleito o "piloto do dia": Oliver Bearman. O novato começou em nono e terminou a prova na quarta posição.
➡️ Norris vence GP do México, e Fórmula 1 tem novo líder; Bortoleto é 10º
Este foi o melhor resultado do britânico, de 20 anos, na temporada. Anteriormente, o desempenho mais favorável do piloto da Haas havia sido no GP da Holanda, no final de agosto. Na ocasião, Bearman foi o sexto colocado. Além disso, este foi o melhor resultado da equipe americana desde 2017, quando estreou na Fórmula 1.
Na corrida do GP do México, o piloto largou na nona posição e, ao longo da prova, manteve um ritmo forte com boas ultrapassagens. No final, passou pela linha de chegada como o quarto colocado, a nove segundos de Max Verstappen, que tentou ultrapassar Leclerc, mas não conseguiu. Logo atrás de Bearman, ficou Oscar Piastri, da McLaren, o então líder do Mundial de Pilotos.
Oliver Bearman estreou na Fórmula 1 em 2024, quando era reserva da Ferrari e substituiu Carlos Sainz. Este ano, faz a sua primeira temporada como piloto titular, pela equipe da Haas.
Lando Norris ultrapassa Oscar Piastri no Mundial de Pilotos da Fórmula 1
Com a vitória no GP do México, Lando Norris ganha 25 pontos e ultrapassa Oscar Piastri na liderança do Mundial de Pilotos, por um ponto. Também da McLaren, Piastri foi apenas o quinto colocado da corrida, após largar em sétimo.
