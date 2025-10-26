menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Novato da F1 surpreende e é eleito 'piloto do dia' no GP do México

Piloto consegue o melhor resultado da temporada

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 26/10/2025
20:04
Corrida do GP do México de Fórmula 1 (Foto: Carl de Souza/ AFP)
imagem cameraCorrida do GP do México de Fórmula 1 (Foto: Carl de Souza/ AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Neste domingo (26), ocorreu o Grande Prêmio do México de Fórmula 1, no Circuito Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. Lando Norris, da McLaren, largou na pole position e liderou a corrida do início ao fim. No entanto, outro nome foi eleito o "piloto do dia": Oliver Bearman. O novato começou em nono e terminou a prova na quarta posição.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Norris vence GP do México, e Fórmula 1 tem novo líder; Bortoleto é 10º

Este foi o melhor resultado do britânico, de 20 anos, na temporada. Anteriormente, o desempenho mais favorável do piloto da Haas havia sido no GP da Holanda, no final de agosto. Na ocasião, Bearman foi o sexto colocado. Além disso, este foi o melhor resultado da equipe americana desde 2017, quando estreou na Fórmula 1.

Na corrida do GP do México, o piloto largou na nona posição e, ao longo da prova, manteve um ritmo forte com boas ultrapassagens. No final, passou pela linha de chegada como o quarto colocado, a nove segundos de Max Verstappen, que tentou ultrapassar Leclerc, mas não conseguiu. Logo atrás de Bearman, ficou Oscar Piastri, da McLaren, o então líder do Mundial de Pilotos.

continua após a publicidade
Oliver Bearman terminou o GP do México na quarta posição (Foto: Alfredo Estrella/ AFP)
Oliver Bearman terminou o GP do México na quarta posição (Foto: Alfredo Estrella/ AFP)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Oliver Bearman estreou na Fórmula 1 em 2024, quando era reserva da Ferrari e substituiu Carlos Sainz. Este ano, faz a sua primeira temporada como piloto titular, pela equipe da Haas.

Lando Norris ultrapassa Oscar Piastri no Mundial de Pilotos da Fórmula 1

Com a vitória no GP do México, Lando Norris ganha 25 pontos e ultrapassa Oscar Piastri na liderança do Mundial de Pilotos, por um ponto. Também da McLaren, Piastri foi apenas o quinto colocado da corrida, após largar em sétimo.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias