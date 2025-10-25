menu hamburguer
Fórmula 1

AO VIVO: acompanhe a classificação para o GP do México de F1

Etapa é a 20ª da temporada

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 25/10/2025
17:28
Atualizado há 2 minutos
Gabriel Bortoleto, Sauber, no treino livre do GP do México de F1 (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)
imagem cameraGabriel Bortoleto, Sauber, no treino livre do GP do México de F1 (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)
A Fórmula 1 (F1) realiza, neste sábado (25), a classificação para o GP do México, a 20ª etapa da temporada. A sessão começa às 18h (de Brasília), no Circuito Hermanos Rodrígues, na Cidade do México. A classificação tem transmissão da Band, BandSports e F1TV. Acompanhe o tempo real no Lance!

Como está sendo a classificação do GP do México de F1?

Q1

17h45 - A sessão começa às 18h

➡️ F1: Lando Norris lidera TL3, e Bortoleto termina em 10º

➡️ Problema deixa Mariana Becker fora do ar no GP do México de F1

Mundial de Pilotos

Oscar Piastri, da McLaren, lidera o Mundial de Pilotos, com 346 pontos. Logo atrás dele, vem Lando Norris, da mesma equipe, com 332. Max Verstappen, da Red Bull Racing, vem em uma crescente e é o terceiro colocado, com 306 pontos.

Oscar Piastri após parada no GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: John Locher / POOL / AFP)
Oscar Piastri após parada no GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: John Locher / POOL / AFP)

Como foram os treinos livres?

As três sessões de treinos para o GP do México, que acontece neste domingo (26), ocorreram sem intercorrências. Na primeira, em que metade do grid foi composto por novatos, Charles Leclerc liderou. Enquanto isso, Gabriel Bortoleto foi o quinto colocado, sua melhor posição já conquistada em um treino livre. Pela obrigação da Federação internacional do Automobilismo (FIA), as equipes devem colocar pilotos novatos em algumas sessões.

Já na segunda sessão, com Max Verstappen de volta, o holandês foi líder. Charles Leclerc e Kimi Antonelli fecharam o top-3, enquanto Bortoleto foi o 15º. No terceiro e último treino livre, Lando Norris liderou e o brasileiro foi o 10º colocado. Lewis Hamilton e George Russell ficaram em segundo e terceiro, respectivamente.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

GP do México de F1: horários e onde assistir

SÁBADO, 25 DE OUTUBRO

🏎️  Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 26 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - 17h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo rea

