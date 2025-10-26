menu hamburguer
Norris vence GP do México, e Fórmula 1 tem novo líder; Bortoleto é 10º

Piloto da McLaren dominou a corrida do início ao fim

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 26/10/2025
19:28
Atualizado há 2 minutos
Neste domingo (26), a Fórmula 1 realizou o Grande Prêmio do México, a 20ª etapa da temporada. Lando Norris, da McLaren, largou na pole position e terminou a corrida no primeiro lugar, com cerca de 30 segundos de diferença para o segundo, Charles Leclerc. Max Verstappen foi o terceiro colocado. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou com a 10ª colocação, voltando a pontuar no campeonato.

➡️ Veja como foi a vitória de Lando Norris no GP do México de F1

Com o resultado, Lando Norris ganha 25 pontos e ultrapassa Oscar Piastri na liderança do Mundial de Pilotos, por um ponto. O piloto, também da McLaren, foi apenas o quinto colocado da corrida, após largar em sétimo.

Lando Norris no GP do México de F1 (Foto: Carl De Souza / AFP)
Como foi a corrida do GP do México de Fórmula 1?

O início da corrida, com Norris largando na pole, foi agitado. Logo nas primeiras voltas, Hamilton cortou uma curva e ganhou posições. Após análise da FIA, o britânico foi penalizado com 10 segundos. Nesse momento, Norris já havia se firmado na primeira colocação, onde se manteve até o fim.

Bearman, escolhido o "piloto do dia", surpreendeu. O piloto da Haas largou em nono e, manteve o ritmo após um ótimo início e terminou a corrida em quarto, sua melhor colocação na atual temporada. Gabriel Bortoleto brigou no meio da tabela e ficou na 10ª posição, somando um ponto e chegando a 19 na temporada.

Oscar Piastri, então líder do campeonato, largou em sétimo e caiu para 12º após se enrolar no segundo pelotão. Ao longo da corrida, melhorou, mas terminou em quinto.

Dominante, Lando Norris terminou a corrida cerca de 30 segundos a frente do segundo colocado. Nas duas últimas voltas, Max Verstappen se aproximou de Charles Leclerc e batalhou pela segunda posição. No entanto, a bandeira amarela foi acionada, e o piloto da Red Bull Racing ficou na terceira colocação.

Liam Lawson, Nico Hülkenberg, companheiro de Bortoleto, e Fernando Alonso abandonaram a corrida.

