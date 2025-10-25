menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

F1: Lando Norris lidera TL3, e Bortoleto termina em 10º

Classificação acontece ainda neste sábado (25)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 25/10/2025
15:49
Gabriel Bortoleto no GP do Azerbaijão de F1, em Baku (Foto: Mark Thompson / Getty Images / Sauber Media Hub)
imagem cameraGabriel Bortoleto no GP do Azerbaijão de F1, em Baku (Foto: Mark Thompson / Getty Images / Sauber Media Hub)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Lando Norris foi o líder da terceira e última sessão de treinos livres do Grande Prêmio do México de Fórmula 1. Lewis Hamilton e George Russell ficaram em segundo e terceiro, respectivamente. Gabriel Bortoleto foi o 10º colocado. A 20ª etapa da temporada acontece no Circuito Hermanos Rodrígues, na Cidade do México.

continua após a publicidade

Relacionadas

Na primeira sessão, que contava com metade do grid formado por novatos, o brasileiro foi quinto lugar. Esta foi a melhor posição conquistada por Gabriel Bortoleto em um treino livre. A Federação Internacional do Automobilismo (FIA) determina que as equipes devem colocar pilotos novatos em alguns deles.

Assim como os outros dois, o terceiro treino ocorreu sem intercorrências. Esta sessão foi mais uma chance das equipes se adaptarem à baixa aderência dos pneus na pista quente da Cidade do México. Na primeira, Leclerc foi líder e, na segunda, Verstappen terminou em primeiro.

continua após a publicidade
Gabriel Bortoleto, Sauber, no treino livre do GP do México de F1 (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)
Gabriel Bortoleto, Sauber, no treino livre do GP do México de F1 (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

➡️ Verstappen fecha dia na liderança do TL2 do GP do México de F1; Bortoleto é 15º

➡️ Problema deixa Mariana Becker fora do ar no GP do México de F1

Resultado - TL3 - GP do México

Pos.PilotoEquipeTempo/dif.

Lando Norris

McLaren

1:16.633

Lewis Hamilton

Ferrari

+0.345

George Russell

Mercedes

+0.512

Charles Leclerc

Ferrari

+0.566

Oscar Piastri

McLaren

+0.599

Max Verstappen

Red Bull Racing

+0.609

Kimi Antonelli

Mercedes

+0.620

Isack Hadjar

Racing Bulls

+0.763

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

+0.782

10º

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

+0.893

11º

Liam Lawson

Racing Bulls

+0.919

12º

Esteban Ocon

Haas

+0.941

13º

Lance Stroll

Aston Martin

+0.965

14º

Nico Hülkenberg

Kick Sauber

+1.031

15º

Carlos Sainz

Williams

+1.168

16º

Alexander Albon

Williams

+1.361

17º

Oliver Bearman

Haas

+1.413

18º

Pierre Gasly

Alpine

+1.779

19º

Franco Colapinto

Alpine

+1.948

20º

Fernando Alonso

Aston Martin

+1.978

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

GP do México de F1: horários e onde assistir

SÁBADO, 25 DE OUTUBRO

🏎️  Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 26 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - 17h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias