F1: Lando Norris lidera TL3, e Bortoleto termina em 10º
Classificação acontece ainda neste sábado (25)
Lando Norris foi o líder da terceira e última sessão de treinos livres do Grande Prêmio do México de Fórmula 1. Lewis Hamilton e George Russell ficaram em segundo e terceiro, respectivamente. Gabriel Bortoleto foi o 10º colocado. A 20ª etapa da temporada acontece no Circuito Hermanos Rodrígues, na Cidade do México.
Na primeira sessão, que contava com metade do grid formado por novatos, o brasileiro foi quinto lugar. Esta foi a melhor posição conquistada por Gabriel Bortoleto em um treino livre. A Federação Internacional do Automobilismo (FIA) determina que as equipes devem colocar pilotos novatos em alguns deles.
Assim como os outros dois, o terceiro treino ocorreu sem intercorrências. Esta sessão foi mais uma chance das equipes se adaptarem à baixa aderência dos pneus na pista quente da Cidade do México. Na primeira, Leclerc foi líder e, na segunda, Verstappen terminou em primeiro.
Resultado - TL3 - GP do México
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Tempo/dif.
1º
Lando Norris
McLaren
1:16.633
2º
Lewis Hamilton
Ferrari
+0.345
3º
George Russell
Mercedes
+0.512
4º
Charles Leclerc
Ferrari
+0.566
5º
Oscar Piastri
McLaren
+0.599
6º
Max Verstappen
Red Bull Racing
+0.609
7º
Kimi Antonelli
Mercedes
+0.620
8º
Isack Hadjar
Racing Bulls
+0.763
9º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
+0.782
10º
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
+0.893
11º
Liam Lawson
Racing Bulls
+0.919
12º
Esteban Ocon
Haas
+0.941
13º
Lance Stroll
Aston Martin
+0.965
14º
Nico Hülkenberg
Kick Sauber
+1.031
15º
Carlos Sainz
Williams
+1.168
16º
Alexander Albon
Williams
+1.361
17º
Oliver Bearman
Haas
+1.413
18º
Pierre Gasly
Alpine
+1.779
19º
Franco Colapinto
Alpine
+1.948
20º
Fernando Alonso
Aston Martin
+1.978
GP do México de F1: horários e onde assistir
SÁBADO, 25 DE OUTUBRO
🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 26 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 17h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
