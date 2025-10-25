No GP do México, Lewis Hamilton alcança feito inédito da temporada

Lewis Hamilton terminou a classificatória para o Grande Prêmio do México na terceira posição. Com o resultado, será a primeira vez na temporada 2025 da Fórmula 1 que o piloto da Ferrari larga entre os três primeiros. Lando Norris conquistou a pole position da prova que acontece neste domingo (26), no Circuito Hermanos Rodríguez, na Cidade do México.

continua após a publicidade

A segunda posição ficou com Charles Leclerc, também da Ferrari, que teve o tempo da melhor volta ultrapassado nos minutos finais da sessão de classificatória. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto foi eliminado ainda no Q1 e largará na 16ª posição.

➡️ F1: Lando Norris é pole no GP do México; Bortoleto larga em 16º

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Apesar da má fase, piloto alcança feito histórico

Com a melhora no GP dos Estados Unidos, Lewis Hamilton enfim ultrapassou os 5 mil pontos na carreira – o primeiro a alcançar essa marca. Desde o anúncio em 2024, a oportunidade de acompanhar os maiores campeões juntos encantou o mundo do automobilismo. A "dupla" entre Hamilton e Ferrari somam 23 títulos no Fórmula 1, com sete do britânico (o maior ao lado de Michael Schumacher) e 16 da escuderia italiana.

continua após a publicidade

Lewis Hamilton no GP dos Estados Unidos (Foto: Jim WATSON / AFP)

Como foi a classificação do GP do México de F1?

Q1

No início da sessão, Lando Norris assumiu a primeira posição, mas foi ultrapassado por Isack Hadjar, que terminou na frente. Gabriel Bortoleto teve a primeira volta deletada após exceder o limite da pista. O brasileiro foi eliminado no Q1 e largará no 16º lugar. Eliminados: Bortoleto (16º), Albon (17º), Gasly (18º), Stroll (19º) e Colapinto (20º)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Q2

Norris começou a liderar faltando 9 minutos para o fim do Q2 e assim seguiu até o final. Verstappen chegou a assumir a segunda colocação, mas foi Hamilton quem terminou como segundo. Eliminados: Tsunoda (11º), Ocon (12º), Hulkenberg (13º), Alonso (14º) e Lawson (15º)

continua após a publicidade

Q3

Norris foi o primeiro a assumir a ponta, mas logo perdeu a posição para Leclerc. Em ótima volta, o britânico recuperou e garantiu a pole position do GP do México. Em segundo, ficou Leclerc e, em terceiro, Lewis Hamilton, que também conquistou a posição no final da sessão classificatória.