A futura equipe Audi de Fórmula 1 anunciou um acordo com a Paulaner. A cervejaria alemã vai se tornar fornecedora oficial da escuderia a partir da entrada da marca na categoria, que será no ano que vem. O tempo de contrato não foi divulgado, mas o foco da parceria será a linha 0.0%, versão sem álcool da cerveja da região da Baviera.

De acordo com o comunicado da equipe, a parceria tem como objetivo ampliar a presença global da marca de bebidas. Isso além de conectar a identidade bávara com a comunidade internacional de fãs da Fórmula 1. A empresa parceira será integrada às ativações e ações promocionais da equipe. E estas atividades terão foco em celebrações responsáveis.

A "Paulaner 0.0%" será promovida como "opção oficial sem álcool" em iniciativas da equipe. A ideia da Audi é destacar, visualmente, o alinhamento com valores de segurança, responsabilidade e alta performance na Fórmula 1.

- Paulaner e a equipe compartilham uma mentalidade vencedora, baseada em desempenho, paixão e orgulho pela herança. Ambas representam artesanato, autenticidade e a busca pela excelência - afirmou Stefano Battiston, diretor comercial da futura equipe. E ele concluiu:

- Juntos, vamos criar experiências que aproximem os fãs da equipe e celebrem cada sucesso, dentro e fora das pistas.

Por sua vez, Jörg Biebernick, CEO do Grupo Paulaner Brewery, vê uma possibilidade de expansão visual da marca.

- Estamos muito orgulhosos de nos tornar parceiros da futura equipe Audi de F1. A cooperação reforça nosso compromisso de longo prazo com a combinação de prazer, qualidade e responsabilidade no esporte profissional, e estamos entusiasmados para apresentar a Paulaner a uma nova geração de fãs.

Nas pistas

