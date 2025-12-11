Acostumados com anos gloriosos, os torcedores do Palmeiras não estão muito felizes com Abel Ferreira após a temporada 2025. O técnico português, no entanto, renovou com o Alviverde e está garantido por pelo menos mais dois anos. Em meio a cobranças e polêmicas, ele comparou os anos de Ayrton Senna e Max Verstappen na F1 para justificar o momento negativo do clube paulista.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Não é a primeira vez que Abel recorre ao piloto brasileiro para se defender depois de um resultado ruim com o Palmeiras. Segundo o técnico, na época, "nem o Ayrton Senna foi capaz de ganhar todos os anos". A nova declaração segue a mesma linha de pensamento.

— O vosso maior ídolo é o meu maior ídolo. Ele disputou acho que 10 campeonatos do mundo, ganhou três e perdeu sete. Vocês sabem tão bem como eu que o Ayrton Senna nas boxes deu uma chapada ou duas em pilotos. Vocês sabem disso, mas não deixa de ser um exemplo, não deixa de ser um campeão — disse Abel.

continua após a publicidade

Após quatro anos de domínio, Verstappen viu o título da F1 ser tomado por Lando Norris, da McLaren, por apenas dois pontos de diferença. Esse resultado serviu para o técnico do Palmeiras incluir o holandês na analogia sobre os altos e baixos do esporte.

Abel ainda relembrou as polêmicas enfrentadas por Max dentro das pistas, principalmente por suas famosas manobras arriscadas. Ao fim, ele ainda questionou se o vice-campeonato do piloto enfraquecia sua qualidade.

continua após a publicidade

— Vou falar do Verstappen, porque é uma pessoa que vocês também conhecem e é casado com uma brasileira. Ele não é propriamente o fair play em pessoa. O que quero dizer é que quando o espírito competitivo é tão agressivo, às vezes pode-se exceder. Mas é isso que faz aproximar… Ou será que agora que ficou em segundo ele deixou de ser bom piloto? — analisou o português.

➡️ Sem Bortoleto, revista divulga ranking dos pilotos mais bem pagos da F1 2025

Foi por muito pouco que Max Verstappen não "roubou" a vitória dos pilotos da McLaren. Depois do início marcado por problemas com a Red Bull, o tetracampeão mundial embalou uma sequência impressionante na segunda metade da temporada que o manteve colado nos "Papayas".

A queda de rendimento de Oscar Piastri foi outro fator que ajudou na ascensão do holandês no Mundial de Pilotos. Quando Lando Norris subiu a liderança, Verstappen se tornou o principal adversário do britânico no campeonato segundo opinião popular.

As três vitórias consecutivas mostraram essa "competitividade" comentada por Abel Ferreira. Contudo, dois pontos decisivos impossibilitaram Verstappen de levantar o troféu mundial pela quinta vez.