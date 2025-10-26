Piloto da F1 quase atropela fiscais em GP do México, e web surta: 'Muito perto'
Incidente aconteceu na saída dos boxes no GP do México neste domingo (26)
Um grave acidente quase aconteceu nas primeiras voltas do GP do México neste domingo (27). Antes de abandonar a etapa da F1, Liam Lawson ficou perto de atropelar dois fiscais de pista pouco depois de sair dos boxes. O neozelandês desviou, mas não deixou de reclamar sobre a situação no rádio com sua equipe, a Racing Bulls.
Embora não seja incomum a presença de fiscais na pista, o correto é que entrem apenas sob bandeira amarela, quando os pilotos estão com a velocidade reduzida. Dessa vez, os profissionais foram surpreendidos pela distância de Lawson do pelotão.
Entenda o que aconteceu com Lawson no México
A corrida deste domingo (26), no GP do México, começou com problemas para Lawson logo na primeira volta após a largada. Ainda na curva 1, o neozelandês viu Alex Albon bater na sua Racing Bulls, o que o forçou a um pit stop precoce.
Foi na saída dos boxes que o quase acidente aconteceu, já que os fiscais não contavam que um piloto estaria tão atrás do grupo, principalmente nas voltas iniciais. Apesar do susto, Lawson continuou na pista até anunciarem a necessidade de abandonar a prova. Segundo o engenheiro, o chão do carro estava muito prejudicado pela batida.
