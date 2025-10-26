menu hamburguer
Piloto da F1 quase atropela fiscais em GP do México, e web surta: 'Muito perto'

Incidente aconteceu na saída dos boxes no GP do México neste domingo (26)

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 26/10/2025
18:47
Liam Lawson, na Red Bull, após o GP da China na F1 2025 (Foto: GREG BAKER / AFP)
Liam Lawson, na Red Bull, após o GP da China na F1 2025 (Foto: GREG BAKER / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Um grave acidente quase aconteceu nas primeiras voltas do GP do México neste domingo (27). Antes de abandonar a etapa da F1, Liam Lawson ficou perto de atropelar dois fiscais de pista pouco depois de sair dos boxes. O neozelandês desviou, mas não deixou de reclamar sobre a situação no rádio com sua equipe, a Racing Bulls.

Embora não seja incomum a presença de fiscais na pista, o correto é que entrem apenas sob bandeira amarela, quando os pilotos estão com a velocidade reduzida. Dessa vez, os profissionais foram surpreendidos pela distância de Lawson do pelotão.

Web vai à loucura com erro da F1

Entenda o que aconteceu com Lawson no México

A corrida deste domingo (26), no GP do México, começou com problemas para Lawson logo na primeira volta após a largada. Ainda na curva 1, o neozelandês viu Alex Albon bater na sua Racing Bulls, o que o forçou a um pit stop precoce.

Foi na saída dos boxes que o quase acidente aconteceu, já que os fiscais não contavam que um piloto estaria tão atrás do grupo, principalmente nas voltas iniciais. Apesar do susto, Lawson continuou na pista até anunciarem a necessidade de abandonar a prova. Segundo o engenheiro, o chão do carro estava muito prejudicado pela batida.

Neozelandês Liam Lawson, da RB, no treino classificatório para o GP da Inglaterra (foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
Neozelandês Liam Lawson, da RB, no treino classificatório para o GP da Inglaterra da F1 (foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

