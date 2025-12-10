Gabriel Bortoleto pode ter impressionado pelo desempenho na temporada de estreia, mas ficou longe de ser o mais bem pago da F1 2025. Nesta terça-feira (9), a revista norte-americana Forbes divulgou o ranking dos pilotos que mais faturaram no ano. Em destaque, o novato Kimi Antonelli, da Mercedes, supera muitos veteranos da Fórmula 1.

A lista separa apenas os 10 maiores faturamentos da temporada, com isso, elimina nomes antigos da F1, como: Alex Albon (Williams), Nico Hulkenberg (Sauber), Esteban Ocon (Haas), Yuki Tsunoda (Red Bull) e Pierre Gasly (Alpine). Assim como os estreantes Bortoleto (Sauber), Oliver Bearman (Haas), Isack Hadjar (Racing Bulls), Liam Lawson (Racing Bulls) e Franco Colapinto (Alpine).

Top-3 do ranking

Embora tenha recebido menos do que na última temporada, Max Verstappen segue como líder da lista entre os mais bem pagos da Fórmula 1. O holandês recebeu apenas de salário US$ 65 milhões (cerca de R$ 355 milhões na cotação atual), além dos mais de US$ 11 milhões em bônus (R$ 60 milhões). Dessa maneira, os valores somados chegam a R$ 415 milhões apenas nesta temporada.

Sem surpresas, o segundo colocado da lista é o britânico Lewis Hamilton. O representante da Mercedes acumulou US$ 60 milhões (R$ 327 milhões), mas teve um bônus menor que Verstappen: US$ 10,5 milhões. A diferença para o primeiro colocado, inclusive, chegou a casa dos R$ 30 milhões.

Fechando o pódio, está Lando Norris, da McLaren. Campeão da Fórmula 1 neste ano, o piloto se manteve na terceira colocação nesta temporada. Apesar de receber o menor salário entre os top-3, Norris foi quem mais recebeu bônus, com US$ 37,5 milhões (R$ 204 milhões).

Confira a lista do pilotos que mais faturaram na F1 2025

1 . Max Verstappen (Red Bull): US$ 76 milhões - R$ 413 milhões 2 . Lewis Hamilton (Ferrari): US$ 70,5 milhões - R$ 383 milhões 3 . Lando Norris (McLaren): US$ 57,5 milhões - R$ 312,5 milhões 4 . Oscar Piastri (McLaren): US$ 37,5 milhões - R$ 203,8 milhões 5 . Charles Leclerc (Ferrari): US$ 30 milhões - R$ 163 milhões 6 . Fernando Alonso (Aston Martin): US$ 26,5 milhões - R$ 144 milhões 7 . George Russell (Mercedes): US$ 26 milhões - R$ 141,3 milhões 8 . Lance Stroll (Aston Martin): US$ 13,5 milhões - R$ 73,4 milhões 9 . Carlos Sainz (Williams): US$ 13 milhões - R$ 70,7 milhões 10 . Kimi Antonelli (Mercedes): US$ 12,5 milhões - R$ 68 milhões