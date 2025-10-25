F1: Lando Norris é pole no GP do México; Bortoleto larga em 16º
Corrida acontece neste domingo (26)
- Matéria
- Mais Notícias
Lando Norris foi o líder da classificação para o Grande Prêmio do México (F1), que ocorre neste domingo (26), às 17h (de Brasília). Com o resultado, o piloto da McLaren largará na frente no Circuito Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. Leclerc será o segundo e Hamilton, o terceiro. Gabriel Bortoleto foi novamente eliminado no Q1 e começará a corrida na 16ª posição.
Relacionadas
➡️ Veja como foi a classificação para o GP do México de F1
➡️ GP do México de F1: quando, horário e onde assistir à classificação
Norris assumiu a ponta nos últimos minutos da sessão de classificação, em uma volta de 1:15:586, que o garantiu a pole. Em momentos finais de várias ultrapassagens, Hamilton chegou ao segundo lugar e empurrou Leclerc para o terceiro. A classificatória ocorreu sem intercorrências.
Oscar Piastri, líder do Mundial de Pilotos, foi apenas o sétimo colocado. Max Verstappen, em uma remontada em busca do título, vai largar na quarta posição. Já Nico Hulkenberg, colega de equipe do Bortoleto, caiu na segunda parte e largará em 13º.
Como foi a classificação do GP do México de F1?
Q1
No início da sessão, Lando Norris assumiu a primeira posição, mas foi ultrapassado por Isack Hadjar, que terminou na frente. Gabriel Bortoleto teve a primeira volta deletada após exceder o limite da pista. O brasileiro foi eliminado no Q1 e largará no 16º lugar. Eliminados: Bortoleto (16º), Albon (17º), Gasly (18º), Stroll (19º) e Colapinto (20º)
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Q2
Norris começou a liderar faltando 9 minutos para o fim do Q2 e assim seguiu até o final. Verstappen chegou a assumir a segunda colocação, mas foi Hamilton quem terminou como segundo. Eliminados: Tsunoda (11º), Ocon (12º), Hulkenberg (13º), Alonso (14º) e Lawson (15º)
Q3
Norris foi o primeiro a assumir a ponta, mas logo perdeu a posição para Leclerc. Em ótima volta, o britânico recuperou e garantiu a pole position do GP do México. Em segundo, ficou Leclerc e, em terceiro, Lewis Hamilton, que também conquistou a posição no final da sessão classificatória.
- Matéria
- Mais Notícias