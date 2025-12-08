Bortoleto revela problema na F1: 'Quicando como um louco'

No GP de Abu Dhabi, Gabriel Bortoleto pilotou e "dançou os Hawaianos" ao mesmo tempo. O piloto cruzou a linha de chegada em 11º lugar, apesar de ter largado na sétima posição, e não poupou detalhes ao desempenho "polêmico" do carro da Sauber após a corrida.

O piloto brasileiro detalhou em entrevista divulgada pelo "Motorsport" um comportamento incomum do C45, que, segundo ele, estava "quicando demais", comprometendo a frenagem e a velocidade desde o início da prova. O problema, revelado como indetectável pela equipe durante os treinos de sexta-feira (5), foi um fator determinante para o resultado.

— [O problema] já acontecia desde a primeira volta, mas eu realmente não entendia o motivo. E ainda é algo para analisar e entender, porque ontem, o dia todo, não tivemos nenhum problema com isso nas corridas longas. Mas hoje, desde a largada, eu estava quicando como louco, e geralmente não entendo o que aconteceu — disse o piloto da Sauber.

Ainda relatado por Gabriel Bortoleto, a situação foi descrita como irritante, já que nas curvas 2 e 3 o carro estaria lento demais, mesmo sendo simples e teve que mudar suas entradas devido ao assoalho que estava raspando, fazendo as zonas de frenagem quicar e o carro travar completamente.

Gabriel Bortoleto no GP do Catar (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

