Bortoleto revela problema na F1: 'Quicando como um louco'
Condição estava atrapalhando Bortoleto desde sexta-feira (5)
No GP de Abu Dhabi, Gabriel Bortoleto pilotou e "dançou os Hawaianos" ao mesmo tempo. O piloto cruzou a linha de chegada em 11º lugar, apesar de ter largado na sétima posição, e não poupou detalhes ao desempenho "polêmico" do carro da Sauber após a corrida.
O piloto brasileiro detalhou em entrevista divulgada pelo "Motorsport" um comportamento incomum do C45, que, segundo ele, estava "quicando demais", comprometendo a frenagem e a velocidade desde o início da prova. O problema, revelado como indetectável pela equipe durante os treinos de sexta-feira (5), foi um fator determinante para o resultado.
— [O problema] já acontecia desde a primeira volta, mas eu realmente não entendia o motivo. E ainda é algo para analisar e entender, porque ontem, o dia todo, não tivemos nenhum problema com isso nas corridas longas. Mas hoje, desde a largada, eu estava quicando como louco, e geralmente não entendo o que aconteceu — disse o piloto da Sauber.
Ainda relatado por Gabriel Bortoleto, a situação foi descrita como irritante, já que nas curvas 2 e 3 o carro estaria lento demais, mesmo sendo simples e teve que mudar suas entradas devido ao assoalho que estava raspando, fazendo as zonas de frenagem quicar e o carro travar completamente.
Todos os resultados de Bortoleto na F1 2025
|Etapa
|Posição de chegada
GP da Austrália
Abandonou
GP da China
14ª colocação
GP do Japão
19ª colocação
GP do Bahrein
18ª colocação
GP da Arábia Saudita
18ª colocação
GP de Miami
Abandonou
GP da Emilia-Romagna
18ª colocação
GP de Mônaco
14ª colocação
GP da Espanha
12ª colocação
GP do Canadá
14ª colocação
GP da Áustria
8ª colocação (4 pontos)
GP da Inglaterra
Abandonou
GP da Bélgica
9ª colocação (2 pontos)
GP da Hungria
6ª colocação (8 pontos)
GP da Holanda
15ª colocação
GP da Itália
8ª colocação (4 pontos)
GP do Azerbaijão
11ª colocação
GP de Singapura
17ª colocação
GP dos Estados Unidos
18ª colocação
GP do México
10ª colocação (1 ponto)
GP do Brasil
Abandonou
GP de Las Vegas
Abandonou
GP do Qatar
13ª colocação
GP de Abu Dhabi
11ª colocação
