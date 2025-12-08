menu hamburguer
Bortoleto revela problema na F1: 'Quicando como um louco'

Condição estava atrapalhando Bortoleto desde sexta-feira (5)

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 08/12/2025
13:14
Atualizado há 2 minutos
Gabriel Bortoleto no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)
imagem cameraGabriel Bortoleto no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)
No GP de Abu Dhabi, Gabriel Bortoleto pilotou e "dançou os Hawaianos" ao mesmo tempo. O piloto cruzou a linha de chegada em 11º lugar, apesar de ter largado na sétima posição, e não poupou detalhes ao desempenho "polêmico" do carro da Sauber após a corrida.

O piloto brasileiro detalhou em entrevista divulgada pelo "Motorsport" um comportamento incomum do C45, que, segundo ele, estava "quicando demais", comprometendo a frenagem e a velocidade desde o início da prova. O problema, revelado como indetectável pela equipe durante os treinos de sexta-feira (5), foi um fator determinante para o resultado.

— [O problema] já acontecia desde a primeira volta, mas eu realmente não entendia o motivo. E ainda é algo para analisar e entender, porque ontem, o dia todo, não tivemos nenhum problema com isso nas corridas longas. Mas hoje, desde a largada, eu estava quicando como louco, e geralmente não entendo o que aconteceu — disse o piloto da Sauber.

Ainda relatado por Gabriel Bortoleto, a situação foi descrita como irritante, já que nas curvas 2 e 3 o carro estaria lento demais, mesmo sendo simples e teve que mudar suas entradas devido ao assoalho que estava raspando, fazendo as zonas de frenagem quicar e o carro travar completamente.

➡️ Veja desempenho de Gabriel Bortoleto em temporada de estreia na F1
➡️ Como ficou o grid completo para a F1 2026?

Gabriel Bortoleto no GP do Catar (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
Gabriel Bortoleto no GP do Catar (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Todos os resultados de Bortoleto na F1 2025

EtapaPosição de chegada

GP da Austrália

Abandonou

GP da China

14ª colocação

GP do Japão

19ª colocação

GP do Bahrein

18ª colocação

GP da Arábia Saudita

18ª colocação

GP de Miami

Abandonou

GP da Emilia-Romagna

18ª colocação

GP de Mônaco

14ª colocação

GP da Espanha

12ª colocação

GP do Canadá

14ª colocação

GP da Áustria

8ª colocação (4 pontos)

GP da Inglaterra

Abandonou

GP da Bélgica

9ª colocação (2 pontos)

GP da Hungria

6ª colocação (8 pontos)

GP da Holanda

15ª colocação

GP da Itália

8ª colocação (4 pontos)

GP do Azerbaijão

11ª colocação

GP de Singapura

17ª colocação

GP dos Estados Unidos

18ª colocação

GP do México

10ª colocação (1 ponto)

GP do Brasil

Abandonou

GP de Las Vegas

Abandonou

GP do Qatar

13ª colocação

GP de Abu Dhabi

11ª colocação

