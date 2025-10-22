Red Bull 'boicota' Norris e sofre penalidade da Fórmula 1

O GP dos Estados Unidos não foi marcado apenas por alegrias para a Red Bull. Embora Max Verstappen tenha conquistado duas vitórias, na Sprint e no domingo (19), a equipe austríaca recebeu uma multa de 50 mil euros (R$ 313 mil) da Federação Internacional de Automobilismo. O motivo teria sido a tentativa de um funcionário de invadir a pista para "prejudicar" Lando Norris.

De acordo com a "BBC", um membro da Red Bull tentou acessar a pista durante a volta de formação dos pilotos. O objetivo da atitude teria sido remover a fita adesiva posta pela McLaren para Norris encontrar a posição certa para estacionar o carro no grid de largada. Por mais que essa ação não seja proibido, a FIA puniu a invasão do circuito mesmo contra pedido dos comissários de prova.

O valor a ser pago pela Red Bull, no entanto, não será o total imposto inicialmente pela F1. Com a condição de que o movimento não se repita, a entidade suspendeu metade da multa pelo resto da atual temporada.

O documental oficial da F1 afirmou que a Red Bull chegou a pista pelo portão 1, que está na "proximidade à segunda posição no grid", onde Norris largou no GP dos Estados Unidos. O episódio aconteceu, vale reforçar, durante a volta de apresentação, então os comissários já havia começado a fechar os portões de acesso.

A colocação das fitas adesivas, assim como a retirada por outras equipes, não vai contra o regulamento da Fórmula 1. Como destacado pelo portal inglês, a McLaren consultou a FIA e obteve permissão para aderir esse método de sinalização. Assim a equipe evita possíveis punições por erros de posicionamento.

Piastri lidera o Mundial de Pilotos com 346 pontos, 14 a mais que Lando Norris, segundo colocado. Verstappen vem em terceiro, com 306. A McLaren, por sua vez, já assegurou o título de Construtores após o GP de Singapura.

GP do México de F1: horários e onde assistir

A Fórmula 1 volta de 24 a 26 de outubro com o GP da Cidade do México.

SEXTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 15h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 19h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 25 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 14h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 26 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - 17 | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real