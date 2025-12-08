A temporada 2025 da Fórmula 1 de Gabriel Bortoleto foi marcada por muitos altos e baixos. Com a Sauber, o piloto de 21 anos acumulou 19 pontos e cinco abandonos, além de ter se tornado um verdadeiro desafio para Nico Hulkenberg na disputa interna. Relembre com o Lance! como foi o ano do brasileiro.

O início difícil chegou a colocar em dúvidas a entrada de Bortoleto na Fórmula 1, principalmente pelo bom desempenho de Isack Hadjar, contra quem disputou o título da F2 em 2024. Nas 10 primeiras corridas, o brasileiro tinha como média de classificação a 16ª colocação, além de ter anotado dos abandonos – na Austrália e em Miami.

A virada de chave aconteceu no GP da Áustria, quando enfim conseguiu alcançar o Q3 e largou em oitavo lugar na corrida de domingo. Ao fim da etapa, o brasileiro anotou os primeiros quatro pontos do novato na F1. Apesar do novo abandono na prova seguinte, Bortoleto conseguiu uma boa sequência em seguida.

Ao todo, os Grandes Prêmios da Bélgica (13ª), Hungria (14ª) e Itália (16ª) renderam mais 14 pontos para o novato da Sauber antes das férias de verão. Esses resultados deixaram o piloto em grande destaque entre os fãs e a imprensa internacional.

A volta da pausa, no entanto, não foi boa para Bortoleto. Nas últimas 10 provas, o brasileiro esteve na parte superior da tabela em apenas uma oportunidade, na Itália, onde terminou em 8ª colocado. Vale destacar que, embora tenha se classificado em 8º no GP de Abu Dhabi, ele chegou em 11º na corrida.

Os erros do piloto não foram os únicos pontos a serem criticados na temporada pelos torcedores brasileiros. Em destaque negativa, ficaram as decisões e estratégias da Sauber para com Bortoleto durante as etapas. Apesar disso, a "disputa interna" acirrada com Nico Hulkenberg nas fases de classificação destacou seu talento.

Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto durante GP da China na F1 2025 (Foto: Reprodução/GabrielBortoleto.com.br)

A estatística pode surpreender positivamente os fãs da F1, principalmente se a experiência for levada em consideração. Em 24 etapas na temporada, o veterano alemão superou o companheiro em "apenas" 12 ocasiões. O destaque, aliás, fica com Bortoleto que empatou com um piloto com 14 anos na elite do automobilismo.

