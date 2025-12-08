menu hamburguer
Fórmula 1

Veja desempenho de Gabriel Bortoleto em temporada de estreia na F1

Brasileiro terminou a temporada de estreia com 19 pontos e cinco abandonos

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 08/12/2025
10:00
Atualizado há 1 minutos
Gabriel Bortoleto no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Chris Graythen/Getty Images/AFP)
imagem cameraGabriel Bortoleto no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Chris Graythen/Getty Images/AFP)
A temporada 2025 da Fórmula 1 de Gabriel Bortoleto foi marcada por muitos altos e baixos. Com a Sauber, o piloto de 21 anos acumulou 19 pontos e cinco abandonos, além de ter se tornado um verdadeiro desafio para Nico Hulkenberg na disputa interna. Relembre com o Lance! como foi o ano do brasileiro.

O início difícil chegou a colocar em dúvidas a entrada de Bortoleto na Fórmula 1, principalmente pelo bom desempenho de Isack Hadjar, contra quem disputou o título da F2 em 2024. Nas 10 primeiras corridas, o brasileiro tinha como média de classificação a 16ª colocação, além de ter anotado dos abandonos – na Austrália e em Miami.

A virada de chave aconteceu no GP da Áustria, quando enfim conseguiu alcançar o Q3 e largou em oitavo lugar na corrida de domingo. Ao fim da etapa, o brasileiro anotou os primeiros quatro pontos do novato na F1. Apesar do novo abandono na prova seguinte, Bortoleto conseguiu uma boa sequência em seguida.

Ao todo, os Grandes Prêmios da Bélgica (13ª), Hungria (14ª) e Itália (16ª) renderam mais 14 pontos para o novato da Sauber antes das férias de verão. Esses resultados deixaram o piloto em grande destaque entre os fãs e a imprensa internacional.

A volta da pausa, no entanto, não foi boa para Bortoleto. Nas últimas 10 provas, o brasileiro esteve na parte superior da tabela em apenas uma oportunidade, na Itália, onde terminou em 8ª colocado. Vale destacar que, embora tenha se classificado em 8º no GP de Abu Dhabi, ele chegou em 11º na corrida.

Os erros do piloto não foram os únicos pontos a serem criticados na temporada pelos torcedores brasileiros. Em destaque negativa, ficaram as decisões e estratégias da Sauber para com Bortoleto durante as etapas. Apesar disso, a "disputa interna" acirrada com Nico Hulkenberg nas fases de classificação destacou seu talento.

gabriel-bortoleto-gp-china-f1-2025-hulkenberg
Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto durante GP da China na F1 2025 (Foto: Reprodução/GabrielBortoleto.com.br)

A estatística pode surpreender positivamente os fãs da F1, principalmente se a experiência for levada em consideração. Em 24 etapas na temporada, o veterano alemão superou o companheiro em "apenas" 12 ocasiões. O destaque, aliás, fica com Bortoleto que empatou com um piloto com 14 anos na elite do automobilismo.

➡️ Bortoleto e Hulkenberg foram a dupla mais equilibrada da F1 2025; entenda

Todos os resultados de Bortoleto na F1 2025

EtapaPosição de chegada

GP da Austrália

Abandonou

GP da China

14ª colocação

GP do Japão

19ª colocação

GP do Bahrein

18ª colocação

GP da Arábia Saudita

18ª colocação

GP de Miami

Abandonou

GP da Emilia-Romagna

18ª colocação

GP de Mônaco

14ª colocação

GP da Espanha

12ª colocação

GP do Canadá

14ª colocação

GP da Áustria

8ª colocação (4 pontos)

GP da Inglaterra

Abandonou

GP da Bélgica

9ª colocação (2 pontos)

GP da Hungria

6ª colocação (8 pontos)

GP da Holanda

15ª colocação

GP da Itália

8ª colocação (4 pontos)

GP do Azerbaijão

11ª colocação

GP de Singapura

17ª colocação

GP dos Estados Unidos

18ª colocação

GP do México

10ª colocação (1 ponto)

GP do Brasil

Abandonou

GP de Las Vegas

Abandonou

GP do Qatar

13ª colocação

GP de Abu Dhabi

11ª colocação

