Mercedes amplia parceria e leva IA para a equipe de Fórmula 1

A Mercedes ampliou a parceria com a Meta, que já tem três anos. Agora, a Meta AI - serviço de inteligência artificial desenvolvido pela empresa estadunidense - se torna patrocinadora oficial da equipe de Fórmula 1 da montadora alemã. O acordo, iniciado no último fim de semana durante o Grande Prêmio dos Estados Unidos, terá foco no engajamento dos fãs que usam regularmente Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp.

A Meta AI estará disponível para análises de estratégias de corrida, compartilhar previsões, editar fotos e vídeos, e rever os destaques da temporada. O logo da patrocinadora também estará nos capacetes de George Russell e Kimi Antonelli, pilotos da equipe.

- A parceria introduz novas capacidades que apoiam a forma como pensamos, nos preparamos e atuamos como equipe. A capacidade de processar dados de forma mais eficiente e descobrir insights mais profundos é um ativo valioso em um esporte onde o sucesso é determinado por ganhos marginais - destacou Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes. E ele concluiu:

- É natural trabalhar com um parceiro que compartilha nosso compromisso com a melhoria contínua e a precisão.

Alex Schultz, diretor de marketing e vice-presidente de análises da empresa parceira, também mostrou empolgação com a nova parceria.

- Levar a Meta AI à Fórmula 1 com a Mercedes significa que os fãs podem se envolver com o esporte de formas mais inteligentes e personalizadas diretamente nos aplicativos que eles já adoram. Como fã de F1, estou empolgado para ver como as pessoas usarão a IA para se aproximar da ação e se conectar com o esporte como nunca antes - celebrou.

O acordo original da Mercedes é com o WhatsApp, parceiro oficial de mensagens da equipe desde 2022. Outras equipes da Fórmula 1 também têm firmado parcerias com o ramo de inteligência artificial. São elas McLaren, Aston Martin, Racing Bulls e Williams.

