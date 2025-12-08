menu hamburguer
Fórmula 1

Quando Fórmula 1 volta para a temporada de 2026?

A primeira etapa do calendário na F1 2026 acontecerá entre 6 e 8 de março

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 08/12/2025
09:00
Lando Norris no GP de Abu Dhabi de F1, onde conquistou o título (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
imagem cameraLando Norris no GP de Abu Dhabi de F1, onde conquistou o título (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A temporada 2025 terminou, neste domingo (7), com o título inédito de Lando Norris no Mundial de Pilotos da Fórmula 1. Com grandes mudanças a frente, para a F1 2026, a expectativa para o retorno das atividades é alta entre os fãs. Apesar disso, será preciso esperar até fevereiro, quando acontece o segundo teste de pré-temporada, para ver nova ação nas pistas.

Diferente dos últimos anos, a Fórmula 1 preparou três testes de pré-temporada para 2026. O primeiro está agendado para os dias 26 e 30 de janeiro, em Barcelona, mas será fechado para a imprensa. Logo depois, o segundo acontecerá entre 11 e 13 de fevereiro e, para fechar, entre os dias 18 de 20 do mesmo mês. Os últimos treinos serão no Bahrein.

Como virou tradição, o GP da Austrália abre o calendário oficial na temporada 2026 da F1. A etapa de abertura está marcada para o início de março, nos dias 6 e 8.

Gabriel Bortoleto no treino classificatório GP da Austrália na F1 (foto: WILLIAM WEST / AFP)
Gabriel Bortoleto no treino classificatório GP da Austrália na F1 (foto: WILLIAM WEST / AFP)

Mudanças no calendário da F1

Assim como o grid de pilotos, o calendário da temporada passou com algumas mudanças. A Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiram pela remoção do GP da Emília-Romanha, em Ímola, por exemplo. Essa etapa será substituída pelo GP de Madri.

Assim como em 2025, a temporada 2026 da F1 tem início em Melbourne, na Austrália, mas agora entre os dias 6 e 8 de março. Outra grande mudança acontece já na sétima etapa, com o GP do Canadá, que foi antecipado para antes de a temporada europeia ter início. Assim, o GP do Canadá será realizado entre os dias 22 e 24 de maio. Em contrapartida, a prova no Circuito Gilles Villeneuve terá choque de data com a Indy 500.

Bortoleto e Hulkenberg foram a dupla mais equilibrada da F1 2025; entenda

As tradicionais férias de verão começam logo após a corrida do GP da Hungria. Com isso, o mês de pausa acontece entre os dias 27 de julho e 21 de agosto, quando acontece o primeiro treino livre do GP da Holanda.

Calendário completo da F1 2026Datas

GP da Austrália

6 a 8 de março

GP da China

13 a 15 de março

GP do Japão

27 a 29 de março

GP do Bahrein

10 a 12 de abril

GP da Arábia Saudita

17 a 19 de abril

GP de Miami

1º a 3 de maio

GP do Canadá

22 a 24 de maio

GP de Mônaco

5 a 7 de junho

GP da Espanha

12 a 14 de junho

GP da Áustria

26 a 28 de junho

GP da Inglaterra

3 a 5 de julho

GP da Bélgica

17 a 19 de julho

GP da Hungria

24 a 26 de julho

GP da Holanda

21 a 23 de agosto

GP da Itália

4 a 6 de setembro

GP de Madri

11 a 13 de setembro

GP do Azerbaijão

25 a 27 de setembro

GP de Singapura

9 a 11 de outubro

GP dos Estados Unidos

23 a 25 de outubro

GP do México

30 de outubro a 1º de novembro

GP do Brasil

6 a 8 de novembro

GP de Las Vegas

19 a 21 de novembro

GP do Catar

27 a 29 de novembro

GP de Abu Dhabi

4 a 6 de dezembro

