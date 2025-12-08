Quando Fórmula 1 volta para a temporada de 2026?

A temporada 2025 terminou, neste domingo (7), com o título inédito de Lando Norris no Mundial de Pilotos da Fórmula 1. Com grandes mudanças a frente, para a F1 2026, a expectativa para o retorno das atividades é alta entre os fãs. Apesar disso, será preciso esperar até fevereiro, quando acontece o segundo teste de pré-temporada, para ver nova ação nas pistas.

Diferente dos últimos anos, a Fórmula 1 preparou três testes de pré-temporada para 2026. O primeiro está agendado para os dias 26 e 30 de janeiro, em Barcelona, mas será fechado para a imprensa. Logo depois, o segundo acontecerá entre 11 e 13 de fevereiro e, para fechar, entre os dias 18 de 20 do mesmo mês. Os últimos treinos serão no Bahrein.

Como virou tradição, o GP da Austrália abre o calendário oficial na temporada 2026 da F1. A etapa de abertura está marcada para o início de março, nos dias 6 e 8.

Mudanças no calendário da F1

Assim como o grid de pilotos, o calendário da temporada passou com algumas mudanças. A Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiram pela remoção do GP da Emília-Romanha, em Ímola, por exemplo. Essa etapa será substituída pelo GP de Madri.

Assim como em 2025, a temporada 2026 da F1 tem início em Melbourne, na Austrália, mas agora entre os dias 6 e 8 de março. Outra grande mudança acontece já na sétima etapa, com o GP do Canadá, que foi antecipado para antes de a temporada europeia ter início. Assim, o GP do Canadá será realizado entre os dias 22 e 24 de maio. Em contrapartida, a prova no Circuito Gilles Villeneuve terá choque de data com a Indy 500.

As tradicionais férias de verão começam logo após a corrida do GP da Hungria. Com isso, o mês de pausa acontece entre os dias 27 de julho e 21 de agosto, quando acontece o primeiro treino livre do GP da Holanda.