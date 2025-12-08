Quando Fórmula 1 volta para a temporada de 2026?
A primeira etapa do calendário na F1 2026 acontecerá entre 6 e 8 de março
A temporada 2025 terminou, neste domingo (7), com o título inédito de Lando Norris no Mundial de Pilotos da Fórmula 1. Com grandes mudanças a frente, para a F1 2026, a expectativa para o retorno das atividades é alta entre os fãs. Apesar disso, será preciso esperar até fevereiro, quando acontece o segundo teste de pré-temporada, para ver nova ação nas pistas.
Diferente dos últimos anos, a Fórmula 1 preparou três testes de pré-temporada para 2026. O primeiro está agendado para os dias 26 e 30 de janeiro, em Barcelona, mas será fechado para a imprensa. Logo depois, o segundo acontecerá entre 11 e 13 de fevereiro e, para fechar, entre os dias 18 de 20 do mesmo mês. Os últimos treinos serão no Bahrein.
Como virou tradição, o GP da Austrália abre o calendário oficial na temporada 2026 da F1. A etapa de abertura está marcada para o início de março, nos dias 6 e 8.
Mudanças no calendário da F1
Assim como o grid de pilotos, o calendário da temporada passou com algumas mudanças. A Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiram pela remoção do GP da Emília-Romanha, em Ímola, por exemplo. Essa etapa será substituída pelo GP de Madri.
Assim como em 2025, a temporada 2026 da F1 tem início em Melbourne, na Austrália, mas agora entre os dias 6 e 8 de março. Outra grande mudança acontece já na sétima etapa, com o GP do Canadá, que foi antecipado para antes de a temporada europeia ter início. Assim, o GP do Canadá será realizado entre os dias 22 e 24 de maio. Em contrapartida, a prova no Circuito Gilles Villeneuve terá choque de data com a Indy 500.
➡️ Bortoleto e Hulkenberg foram a dupla mais equilibrada da F1 2025; entenda
As tradicionais férias de verão começam logo após a corrida do GP da Hungria. Com isso, o mês de pausa acontece entre os dias 27 de julho e 21 de agosto, quando acontece o primeiro treino livre do GP da Holanda.
|Calendário completo da F1 2026
|Datas
GP da Austrália
6 a 8 de março
GP da China
13 a 15 de março
GP do Japão
27 a 29 de março
GP do Bahrein
10 a 12 de abril
GP da Arábia Saudita
17 a 19 de abril
GP de Miami
1º a 3 de maio
GP do Canadá
22 a 24 de maio
GP de Mônaco
5 a 7 de junho
GP da Espanha
12 a 14 de junho
GP da Áustria
26 a 28 de junho
GP da Inglaterra
3 a 5 de julho
GP da Bélgica
17 a 19 de julho
GP da Hungria
24 a 26 de julho
GP da Holanda
21 a 23 de agosto
GP da Itália
4 a 6 de setembro
GP de Madri
11 a 13 de setembro
GP do Azerbaijão
25 a 27 de setembro
GP de Singapura
9 a 11 de outubro
GP dos Estados Unidos
23 a 25 de outubro
GP do México
30 de outubro a 1º de novembro
GP do Brasil
6 a 8 de novembro
GP de Las Vegas
19 a 21 de novembro
GP do Catar
27 a 29 de novembro
GP de Abu Dhabi
4 a 6 de dezembro
